Gastón Edul se enfrenta a un periodista español en La Velada del Año VI.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya quedó atrás, pero la rivalidad entre ambos países todavía tiene un capítulo más por escribirse. Esta vez no será en una cancha de fútbol, sino sobre un ring de boxeo. El próximo 25 de julio, el periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre protagonizarán uno de los combates más esperados de La Velada del Año VI, el evento creado por Ibai Llanos que mezcla deporte, entretenimiento y música en un espectáculo de alcance global.

Durante las últimas semanas, Edul fue una de las caras más visibles de la cobertura de la Selección argentina en el Mundial, mientras que Aguirre siguió de cerca el recorrido de España. La tensión futbolera se trasladó rápidamente a la promoción del combate, con cruces verbales, chicanas y referencias constantes a la definición mundialista, convirtiendo la pelea en una especie de "revancha simbólica" entre ambos países.

¿Quién es Edu Aguirre?

El rival de Edul es uno de los periodistas deportivos más conocidos de España. Edu Aguirre ganó notoriedad como panelista del programa El Chiringuito de Jugones y por su cercanía con Cristiano Ronaldo, a quien sigue desde hace años y con quien mantiene una relación profesional cercana. Su estilo frontal y provocador lo convirtió en una figura habitual de las redes sociales y del debate futbolístico español.

En la previa del combate incluso aseguró que Cristiano Ronaldo estará pendiente de la pelea y confía en su victoria, mientras que Edul respondió con una ironía que rápidamente se viralizó: "Viniste a ver a Portugal", en alusión al seguimiento de Aguirre al capitán portugués durante el Mundial.

Edu Aguirre ganó notoriedad como panelista del programa El Chiringuito de Jugones y por su cercanía con Cristiano Ronaldo.

Más allá del resultado, el enfrentamiento aparece como uno de los platos fuertes de una edición que reunirá a veinte creadores de contenido y figuras de internet de seis países en el estadio La Cartuja de Sevilla.

TikTok transmitirá por primera vez todo el evento

Una de las grandes novedades de esta edición será que TikTok LIVE transmitirá por primera vez La Velada del Año de manera íntegra, ampliando el alcance de uno de los fenómenos de entretenimiento más importantes del mundo hispanohablante.

Además del combate entre Edul y Aguirre, la cartelera contará con otros representantes argentinos como Gero Arias, Lit Killah y Angie Velasco, quienes también subirán al ring frente a creadores de contenido de España y otros países. La plataforma también ofrecerá una cobertura especial durante toda la semana previa.

Según datos compartidos por TikTok, más de 60 millones de creadores generan contenido deportivo en la plataforma y casi uno de cada cuatro usuarios adultos sigue activamente el boxeo, una cifra que explica el crecimiento del evento como fenómeno digital.