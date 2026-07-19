Gastón Edul se quebró en vivo con el himno de Argentina vs. Inglaterra.

La carga histórica y emocional de los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra excede largamente lo futbolístico. Eso quedó a la vista en una transmisión en vivo que rápidamente se viralizó en las redes: el streamer Davoo Xeneize conversó con el periodista Gastón Edul sobre las sensaciones que se vivieron a pie de cancha durante el último cruce entre las dos selecciones, y lo que arrancó como un análisis derivó en un momento de sensibilidad genuina, con llanto incluido, en pleno streaming.

Todo empezó con una observación de Davoo sobre la pasión que se sentía desde el arranque de la ceremonia del himno. El streamer abrió la charla preguntándole a Edul: "el que no salta es un inglés, como el argentino que fue un grito de guerra por los jugadores. Contame cómo se vivió eso".

La respuesta no llegó de manera inmediata. Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, el cronista necesitó una pausa antes de poder hablar. "Es que me acuerdo y... perdón", alcanzó a decir. Ante la emoción de su compañero de transmisión, Davoo intentó bajarle un poco la tensión con calidez: "¿Te emocionás, Gasti? Te emocionás. Quiero darte un abrazo, Gasti. No, pero está bien amigo, está bien, estamos todos emocionados. Está bien, amigo...".

"No lo vivieron como un partido más, ni en pedo"

Ya más repuesto, Edul reconstruyó las postales que se le quedaron grabadas del estadio, y remarcó que la actitud de los jugadores no tenía nada que ver con la de un partido de calendario cualquiera. "No, es que fue tremendo, lo de hoy fue... fue muy, muy lindo, muy lindo... cómo lo vivió la gente, cómo... perdón, perdón amigo", arrancó, y siguió: "No, es que todo... el himno, cómo lo gritó la gente, cómo lo gritaron los jugadores, ya se sentía del momento en el que cómo lo gritaron, cómo iba a ser el partido, ¿viste? Y no, no... no lo vivieron como un partido más, ni en pedo".

La frase resume, en el lenguaje directo y sin filtro que caracterizó toda la charla, algo que buena parte del público futbolero reconoce apenas empieza a sonar el himno en un Argentina-Inglaterra: ahí no hay partido de trámite que valga.

El agradecimiento de un cronista

Sobre el final, Edul se permitió una reflexión más personal sobre lo que significa, para él, estar ahí en primera fila contando lo que pasa. "No sé, yo... me emociono también porque soy agradecido de que me toque contarle a la gente lo que pasa y estar tan cerca de un equipo tan histórico, tan, tan de época", cerró, todavía conmovido.

La escena, breve pero intensa, terminó circulando rápido entre los usuarios que siguen tanto a Davoo Xeneize como a Edul, dos figuras con estilos bien distintos —el streamer con su tono desenfadado, el cronista con su rutina de transmisiones oficiales— que en ese cruce mostraron el costado más humano de cubrir un partido cargado de historia.