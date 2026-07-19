Qué idioma se habla en España y cantidad de habitantes que tiene

La afición de España en el Mundial 2026. (Crédito de foto: Alberto Estévez/EFE)

La selección de España ha vuelto a capturar los ojos del planeta con su destacada participación en el Mundial 2026. Esta cita deportiva no solo une a millones de aficionados frente a las pantallas, sino que también enciende el orgullo de una nación que se proyecta ante el mundo a través de su competitividad y talento. Más allá de los goles y la emoción en el campo de juego, este evento ecuménico funciona como una ventana ideal para observar de cerca la rica realidad social, cultural y demográfica de este territorio europeo, el cual atraviesa transformaciones profundas en su composición y en su proyección global.

Los diferentes idiomas que se hablan en España

El panorama lingüístico de España se caracteriza por una notable pluralidad de lenguas regionales y oficiales que conviven en su territorio. De acuerdo con datos compartidos por la plataforma especializada Tatutrad, el idioma mayoritario es el español o castellano, una lengua romance originada en Castilla que actualmente es dominada por el 96% de la población total como primer o segundo idioma.

Sin embargo, el país cuenta con más lenguas cooficiales profundamente arraigadas en sus respectivas regiones: el catalán, hablado por el 14.2% de los habitantes; el valenciano, utilizado por un 5.8%; el gallego, que cuenta con el 5.2%; y el euskera o vasco, un idioma que habla el 2.5%. Asimismo, existen variantes minoritarias como el aranés, completando una rica diversidad cultural.

España: un país con muchas comunidades lingüísticas. (Crédito de foto: EFE)

¿Cuántos habitantes tiene España y su migración?

En el plano demográfico, el país experimenta un crecimiento poblacional. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población española alcanzó los 49,570,725 habitantes a inicios de 2026, impulsada principalmente por el incremento de residentes nacidos en el extranjero, los cuales ya superan las 10 millones de personas. Paralelamente, la realidad de la emigración es un factor clave en su estructura social. Al respecto, las Naciones Unidas (ONU) señalan en sus registros que más de 1.5 millones de ciudadanos españoles viven fuera de sus fronteras originarias, habiendo migrado hacia diversos destinos globales. Este flujo constante de personas refleja una dinámica de ida y vuelta que enriquece los lazos culturales de España con el resto de la comunidad internacional.