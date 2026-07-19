Líderes del Tour de Francia, Pogacar y Vingegaard, somnolientos tras controles antidopaje de madrugada

El esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard, los dos primeros clasificados en la general del Tour de Francia, se sometieron a controles antidopaje en plena noche, según afirmaron ambos ciclistas antes del inicio de la 15ª etapa del domingo.
Desde 2016 se permiten los controles sin previo aviso en la carrera, y los ciclistas pueden ser sometidos a pruebas in situ entre las 23:00 y las 06:00 hora local.
Pogacar, el maillot amarillo, fue sometido a un control a las 5 de la mañana (0300 GMT), según informó a Reuters un portavoz del UAE Team Emirates-XRG.
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"Hoy he dormido cuatro horas", declaró Pogacar antes de la salida. "No conseguí volver a conciliar el sueño. Desde luego, no fue nada agradable despertarme en medio de unos dulces sueños. Durante el Tour, suelen venir por las mañanas de forma aleatoria, pero hoy han elegido la noche".
Vingegaard afirmó que le hicieron el control a las 2 de la madrugada.
"La ITA (Agencia Internacional de Control Antidopaje) no me dejó dormir mucho. Estaba durmiendo muy bien, pero alguien llamó a mi puerta a las 2 de la madrugada, lo cual fue una gran sorpresa para mí", declaró el dos veces ganador del Tour.
"Por supuesto, está bien que hagan controles, pero cuando afecta al rendimiento y al sueño, no creo que sea tan bueno. Tardé unos 40 minutos en volver a mi habitación, así que no fue precisamente la mejor noche", agregó.
La 15ª etapa del domingo es un recorrido montañoso de 183,9 kilómetros desde Champagnole hasta el Plateau de Solaison.
(Editado en español por Carlos Serrano)