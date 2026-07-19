Líderes del Tour de Francia, Pogacar y Vingegaard, somnolientos tras controles antidopaje de madrugada

Los ciclistas Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates XRG (izq), y Jonas Vingegaard, del Team Visma | Lease a Bike, charlan antes del inicio de la 14ª del Tour de Francia entre Mulhouse y Le Markstein Fellering.

El esloveno Tadej Pogacar y el danés Jonas Vingegaard, ‌los dos primeros ‌clasificados en la general del Tour de Francia, se sometieron a controles antidopaje en plena noche, según afirmaron ambos ciclistas antes del inicio de la 15ª etapa del domingo.

Desde 2016 se permiten los ​controles sin ⁠previo aviso en la carrera, y los ‌ciclistas pueden ser sometidos a ⁠pruebas in situ entre ⁠las 23:00 y las 06:00 hora local.

Pogacar, el maillot amarillo, fue sometido a un ⁠control a las 5 de la ​mañana (0300 GMT), según informó a ‌Reuters un portavoz del ‌UAE Team Emirates-XRG.

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"Hoy he dormido cuatro ⁠horas", declaró Pogacar antes de la salida. "No conseguí volver a conciliar el sueño. Desde luego, no fue nada agradable ​despertarme en ‌medio de unos dulces sueños. Durante el Tour, suelen venir por las mañanas de forma aleatoria, pero hoy han elegido la noche".

Vingegaard afirmó ⁠que le hicieron el control a las 2 de la madrugada.

"La ITA (Agencia Internacional de Control Antidopaje) no me dejó dormir mucho. Estaba durmiendo muy bien, pero alguien llamó a mi puerta a las 2 de la ‌madrugada, lo cual fue una gran sorpresa para mí", declaró el dos veces ganador del Tour.

"Por supuesto, está bien que hagan controles, pero cuando afecta al rendimiento y ‌al sueño, no creo que sea tan bueno. Tardé unos 40 minutos en volver a ‌mi habitación, ⁠así que no fue precisamente la mejor noche", agregó.

La 15ª etapa ​del domingo es un recorrido montañoso de 183,9 kilómetros desde Champagnole hasta el Plateau de Solaison.

(Editado en español por Carlos Serrano)