Scaloni espera hasta último momento: con uno o dos cambios, define la formación de la Selección Argentina ante España

Llegó el día esperado y soñado por todos. La Selección Argentina jugará este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 contra España a partir de las 16. A la espera del partido que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, Lionel Scaloni termina de definir la formación y analiza realizar uno o dos cambios para buscar el bicampeonato.

La "Albiceleste" casi nunca repite el equipo titular, una costumbre prácticamente habitual en el entrenador, tal como lo hizo en Qatar 2022 y también a lo largo de su ciclo. Por ese motivo, todos los focos apuntan a la estrategia que prepara para el encuentro más importante, donde todavía hay dudas en dos posiciones.

La primera gran incógnita en la formación se instala en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel vuelven a disputarse la titularidad. El defensor de Atlético de Madrid se había adueñado del puesto durante el torneo, pero su rendimiento no fue del todo sólido en los últimos compromisos frente a Suiza e Inglaterra, donde los goles llegaron precisamente por su banda. Por su parte, el defensor River Plate ingresó en su mejor versión durante el segundo tiempo, ganando terreno y plantando una firme puja por ganarse un lugar en el once.

En ese mismo sector de la cancha aparece el otro gran interrogante para el cuerpo técnico. Rodrigo De Paul, referente del ciclo Scaloni y quien sorpresivamente se quedó fuera del equipo titular en el partido anterior, lucha palmo a palmo por recuperar su puesto con Giuliano Simeone. A pesar de la fuerte competencia, el "Motorcito" corre con ventaja para volver a la titularidad debido a su enorme importancia dentro del grupo y a ese plus característico que suele aportar en los partidos más decisivos.

Por otro lado, el jugador que sumó chances en las últimas horas tras el entrenamiento final es Giovani Lo Celso. El volante de Betis recibió una de las 13 pecheras que repartió Scaloni, aunque sería más una alternativa desde el banco. Una situación similar transita Nicolás González, de buenos ingresos generalmente en los segundos tiempos.

La posible formación de la Selección Argentina contra España, por la final del Mundial 2026

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Cómo ver Argentina vs. España: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro por la final del Mundial 2026 será en New Jersey, Estados Unidos, el domingo 19 de julio a las 16 horas de Argentina. La transmisión en vivo en la televisión será de TyC Sports, Telefe, la TV Pública y DSports. En tanto, el streaming online será de MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+ y la TV Pública en vivo en YouTube.