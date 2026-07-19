La alegría de Franco Colapinto tras su décimo lugar en el Gran Premio de Bélgica: "Feliz con el resultado"

Colapinto volvió a sumar este fin de semana en Bélgica.

Tras haber tenido un viernes positivo al quedar entre los diez mejores en la FP2, Franco Colapinto había comenzado a perder terreno el sábado, a tal punto de que ni siquiera pudo ingresar a la Q3 en la clasificación. El pilarense obtuvo el decimotercer mejor tiempo en la Q2, aunque las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar por los cambios en los componentes de las unidades de potencia lo hicieron subir al decimoprimer lugar en la grilla de partida.

Ahora bien, cuando se dio la largada del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, el piloto argentino volvió a mostrar todo su talento al escalar rápidamente al octavo lugar, aunque finalmente cruzó la línea de meta en el décimo puesto. Sin dudas, es un resultado positivo para Colapinto, que se mostró conforme con el trabajo realizado en el Circuito de Spa-Francorchamps, tal como lo mostró en diálogo con la prensa en la zona mixta.

Durante su breve conversación con Juan Fossaroli, el piloto de Alpine dio sus primeras impresiones sobre lo que fue su actuación en la décima fecha de la temporada. “Contento, fue una buena carrera. Obviamente estoy feliz con el resultado por haber sumado un punto viniendo doce o trece, recuperé puestos”, comenzó Franco en relación con lo atrás que había quedado después de la parada en boxes.

“Tuve mala suerte con la parada debajo del Virtual Safety Car y con las gomas medias me estaba costando un poco, tuve graining, se me abrió un poco la goma. Me estaba costando un poco en cuanto a ritmo”, advirtió el argentino. No obstante, el rendimiento mejoró con el cambio a los neumáticos duros, aunque la limitación de la potencia se hizo notar conforme fueron avanzando las vueltas.

“Con las gomas duras iba bien, iba rápido. Después era complicado porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás cuando estaba delante de ellos”, agregó el pilarense, que se autorreconoció los rebases contra sus rivales. Por último, “Fran” resaltó la importancia de haber sumado puntos en medio de las dificultades: “Buen fin de semana y sumar puntos con el auto está costando, así que es positivo”.

Los resultados de Alpine en el GP de Bélgica 2026.

Lo que importa para Colapinto está por llegar

En medio de sus declaraciones al periodista de ESPN, Colapinto aprovechó para señalar que ahora lo verdaderamente importante del domingo se dará en Nueva Jersey, donde la Selección Argentina definirá la Copa del Mundo 2026 contra España. “Ahora ya está. Yo te dije, lo importante venía a la noche, esto no me importaba tanto. Me puse contento, pero no me importaba, así que imagínate a la noche lo contento que voy a estar si pasa algo bueno”, afirmó.