El picante posteo de Colapinto dedicado a Selección de Inglaterra

Colapinto celebró el triunfo argentino en el paddock.

La Selección Argentina obtuvo este miércoles el pase a la final de la Copa del Mundo después de derrotar a Inglaterra por 2-1 en una de las más emblemáticas actuaciones de la era de Lionel Scaloni. La histórica rivalidad entre ambos seleccionados, potenciada por el antecedente de la Guerra de Malvinas, se trasladó a la cancha en el Atlanta Stadium, pero también a cada rincón del país con un argentino pendiente del partido.

De hecho, la previa del encuentro se vivió con igual intensidad a pesar de las declaraciones del entrenador de que “solo es un partido de fútbol”, tanto que incluso llegó a la Fórmula 1 de la mano de Franco Colapinto. Y es que el último miércoles, antes del partido, el piloto argentino hizo un picante posteo en sus redes sociales entonando la mítica canción argenta contra Inglaterra.

“El que no salta…”, escribió el pilarense a través de una story en su cuenta de Instagram junto a una imagen del Alpine suspendido en el aire, en una clara referencia al canto contra los ingleses. De hecho, el posteo de Colapinto fue replicado en las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la actitud del piloto a pesar de que la mayoría de los empleados de la escudería francesa son de origen británico.

Tan solo basta con recordar el intercambio que tuvo hace unas semanas con su ingeniero en el GP de Gran Bretaña, donde Stuart Barlow le agradeció por haber sumado puntos para el equipo en su GP de casa. A pesar de esto, lo cierto es que Franco ya no se encuentra en la sede de Enstone, puesto que la escudería francesa ya está en el Circuito de Spa-Francorchamps desde el martes para los preparativos de cara al Gran Premio de Bélgica.

De hecho, durante la jornada con la prensa que tuvo lugar este jueves por el paddock, el argentino se reencontró con Juan Fossaroli y celebró la victoria de la “Albiceleste” sobre Inglaterra. “La carrera mucho no me importa la verdad”, bromeó el pilarense en la previa a la carrera del domingo, que se correrá por la mañana, horas antes de la definición del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva Jersey.

Así fue el posteo del argentino contra Inglaterra.

Colapinto celebró el triunfo en las redes

Este jueves, Colapinto hizo un nuevo posteo en sus redes sociales, el primero posterior a la victoria de Argentina en las semifinales de la Copa del Mundo. “¡Qué orgullo ser argentino, mejor jueves de mi vida! Vamos el domingo”, escribió junto a una foto con la camiseta argentina y besando el escudo y la icónica canción “Wonderwall” de Oasis, la misma que habían usado los ingleses para celebrar sus triunfos en el Mundial.