Mbappé homenajea a "leyenda" Deschamps antes del último partido del seleccionador en un Mundial

Imagen de archivo del seleccionador francés, Didier Deschamps, celebrando junto al delantero Kylian Mbappé tras vencer a Paraguay en octavos de final del Mundial en el Estadio de Filadelfia, Pensilvania, EEUU.

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, rindió un emotivo ‌homenaje a Didier ‌Deschamps antes del último partido del seleccionador al frente del equipo y afirmó que los jugadores no habían logrado darle el final que se merecía en el Mundial tras 14 años al mando.

"Hoy es tu ​último baile. Tú, ⁠que nos has dado tanto. Deberíamos haberte ‌dado un final mejor, pero ⁠no lo hemos conseguido", escribió ⁠el delantero de 27 años en un mensaje compartido en las redes sociales antes de ⁠que Les Bleus se enfrenten a ​Inglaterra en el partido por ‌el tercer puesto más tarde ‌en el día.

Deschamps, que asumió el ⁠cargo en 2012, llevó a Francia al título del Mundial en 2018 y a otra final cuatro años más tarde, antes ​de que ‌su campaña de 2026 terminara con una derrota en semifinales ante España.

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"Es muy difícil expresar con palabras lo que has aportado a lo largo ⁠de estos 14 años, porque has sido una figura fundamental en el renacimiento de este equipo", afirmó Mbappé. "La gente no siempre ha sabido valorar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello".

Mbappé, máximo goleador de ‌todos los tiempos de Francia con 64 goles, también agradeció a Deschamps —capitán del equipo cuando Francia ganó el Mundial de 1998— por haberle dado la oportunidad de representar a su ‌país en el mayor escenario.

"Me siento privilegiado por haber estado al lado de una de las ‌mayores leyendas ⁠de nuestro país", afirmó. "Solo guardaré grandes recuerdos de todo lo que hemos ​vivido y conseguido juntos. Te deseo todo lo mejor en tu nueva aventura".

Con información de Reuters