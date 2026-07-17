La inesperada revelación de Darío Barassi sobre su esposa: "Otamendi"

Barassi y una insólita anécdota sobre Otamendi.

Darío Barassi protagonizó un momento de sinceridad y humor durante una nueva emisión de Ahora Caigo, donde terminó revelando un dato particular sobre los gustos futbolísticos de su esposa, Lucía Gómez Centurión. Entre risas y complicidad con el público, el conductor dejó en claro que la preferencia de su mujer dentro de la Selección argentina no pasa por los nombres que suelen encabezar los elogios de la hinchada.

¿Cuál es el jugador que le encanta a la esposa de Barassi?

Todo comenzó cuando Barassi se detuvo a saludar a Braian, un participante oriundo de Talar de Pacheco. El joven no tardó en compartir un dato que llamó la atención del conductor: vive a apenas dos cuadras de Nicolás Otamendi, actual campeón mundial con la Selección. El comentario derivó en una charla distendida sobre vínculos de barrio y admiraciones deportivas, en la que Braian contó anécdotas sobre la relación de su zona con el defensor.

Otamendi es el elegido por la esposa de Barassi.

Fue en ese contexto que Barassi no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la situación en su propia casa. "Mi mujer está enamorada de Otamendi, chicos", soltó entre risas, dejando en evidencia que el defensor nacido en Buenos Aires tiene un lugar especial en el corazón de Lucía. Lejos de quedarse ahí, el conductor sumó un comentario aún más divertido sobre sí mismo: "A mí me hace sentir que me parezco un poco", en un claro guiño humorístico hacia su propio físico.

La escena se volvió todavía más distendida cuando Braian, lejos de dejar pasar la comparación, le marcó al conductor que la diferencia más notoria entre él y Otamendi estaba, justamente, en el tamaño de la panza. Barassi, fiel a su estilo, tomó el comentario con humor y continuó el ida y vuelta con su clásico desenfado, generando nuevas risas entre los presentes.

Ni Messi ni Paredes: la elección de Lucía

Ante la curiosidad que despertó la confesión, Barassi terminó de despejar cualquier duda sobre a quién admira realmente su pareja dentro del plantel campeón del mundo. Descartó que se trate de Messi o de Paredes, los nombres más habituales entre los hinchas, y ratificó que la preferencia de Lucía tiene nombre y apellido propio: Nicolás Otamendi. El momento, contado con total desenfado, se transformó rápidamente en uno de los pasajes más celebrados del programa.