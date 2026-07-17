Yazmín Jaureguy explotó en contra de Jude Bellingham tras el tenso episodio que protagonizó contra su esposo, el Colo Barco.

La esposa de Valentín "Colo" Barco, Yazmín Jaureguy, apuntó contra Jude Bellingham luego de la victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Su descargo en las redes sociales surgió después de que se viralizara un video del cruce entre el futbolista inglés y el defensor argentino tras el final del encuentro.

Luego del triunfo de la Albiceleste, las cámaras captaron un tenso intercambio entre el número 10 de Inglaterra y el jugador de la Selección Argentina y las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En ese contexto, Yazmín Jaureguy utilizó su cuenta de Instagram para expresar su enojo con el futbolista inglés: “No sabía que de repente no se puede festejar los goles pero sí avalar a un violento. Cambien de deporte si van a llorar tanto. Buen día”.

La Selección Argentina se enfrentará contra España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra por 2-1 el pasado miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Asimismo, el partido definitorio se jugará el próximo domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El rival de la "Scaloneta" será la Selección de España, que viene de eliminar a Francia en la etapa de semifinales.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se transmitirá en vivo para todo el territorio argentino este domingo a las 16:00 a través de las pantallas de Telefe, TyC Sports, la TV Pública y DSports, mientras que por vía streaming se podrá seguir mediante las plataformas DGO, TyC Sports Play, Mi Telefe, Cont.ar, Disney+ Premium y Paramount+.

Por otro lado, el show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo contará con un grupo de superestrellas globales encabezado por Madonna, Shakira, Justin Bieber y la banda de K-pop BTS.