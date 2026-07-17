El mejores frases del Mundial: las 15 más picantes, insólitas y emotivas que dejó la Copa del Mundo 2026

Con bronca, ironía, un toque de humor o una profunda carga de pasión, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no solo se jugó dentro de la cancha. Los micrófonos dejaron testimonios increíbles en esta edición de 48 selecciones. Acá dejamos el seleccionado de las 15 frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva a lo largo de este mes de competencia:

1. "Nos sentimos utilizados y engañados. Esto es un robo a plena luz del día en el escenario más grande del fútbol".

(Thomas Müller, referente de Alemania, estalló contra el VAR luego de que le anularan un gol clave a Jonathan Tah en el alargue contra Paraguay, partido que terminó con la histórica eliminación de los germanos por penales en dieciseisavos).

2. "Nos cobraron un penal que solo existió en los lentes de Realidad Virtual del árbitro".

(Luka Modric, capitán de Croacia, completamente indignado tras quedar afuera en los últimos minutos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo).

3. "¿El VAR? Es como un fantasma: todos hablan de él, asusta a los defensores, pero nadie sabe bien cuándo va a aparecer".

(Antonio Rüdiger, marcador central de Alemania, sumándose al fastidio de sus compatriotas por los criterios tecnológicos del arbitraje).

4. "Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".

(Kylian Mbappé le contestó sin filtro a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, denunciando ataques racistas tras el cruce de octavos de final entre Francia y la Albirroja).

5. "No somos un equipo de Hollywood, somos obreros del fútbol. Si quieren espectáculo, vayan al cine".

(Didier Deschamps, DT de Francia, defendiendo con los tapones de punta el estilo pragmático y efectivo de su equipo ante las críticas de la prensa internacional).

6. "¿Presión? Presión es levantarse a las cinco de la mañana a trabajar por el salario mínimo. Esto es solo un juego con una pelota inflada".

(Marcelo Bielsa, fiel a su estilo, durante una caótica rueda de prensa antes de confirmarse su salida de la selección de Uruguay, que quedó eliminada sorpresivamente en la fase de grupos).

7. "No es normal lo que hizo este grupo: ser campeón del mundo (2022), ganar la Copa América (2024) y volver a estar otra vez en una semifinal. No es normal".

(Lionel Messi, visiblemente emocionado el pasado 11 de julio, tras meter a la Scaloneta en una nueva final del mundo al vencer a Suiza).

8. "Si nos eliminan, me voy a mi casa a jugar PlayStation, la vida real es demasiado estresante ahora mismo".

(Ousmane Dembélé, descontracturado y sin rastros de ansiedad en la previa de los cuartos de final donde Francia venció a Marruecos).

9. "Por supuesto que quiero que gane Inglaterra. De hecho, de chico tuve una camiseta de Inglaterra antes que la de Noruega".

(Erling Haaland sorprendió a todos con su confesión luego de que su selección quedara eliminada en cuartos de final ante el combinado británico).

10. "Hubo descuido, muchos errores técnicos, no tuvimos la suficiente rapidez... Hoy tuvimos suerte".

(Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, lejos de festejar, destrozó el rendimiento de sus propios dirigidos en plena transmisión televisiva tras avanzar a las semifinales).

11. "Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones. A veces hay que ganar de forma sucia".

(Jude Bellingham, la gran figura inglesa, levantó el guante y le contestó con dureza a su propio entrenador tras clavar un doblete ante los noruegos).

12. "Hay mucha gente que no quiere que Argentina gane, pero también lo tomamos como una especie de rebelión".

(Lionel Scaloni, desactivando con altura los cuestionamientos sobre el supuesto favoritismo y la presión que carga la Selección de cara al bicampeonato).

13. "Las frases que me gustan las anoto, dejo pasar el tiempo para que se borren de la memoria colectiva y luego las repito como si fueran mías".

(Marcelo Bielsa de nuevo, demostrando que incluso bajo el fuego cruzado de los resultados, mantiene intacto su particular sentido del humor).

14. "Si fuera el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol rompería ese contrato. No tiene cómo continuar".

(Romário, fiel a su estilo polémico, exigiendo el despido inmediato del italiano Carlo Ancelotti tras el fracaso de la verdeamarela en octavos).

15. "Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó".

(Neymar, quebrado en llanto, anunciando su retiro definitivo de la selección de Brasil tras caer ante Noruega. La despedida del máximo goleador histórico del Scratch se dio justamente en el MetLife Stadium, el mismo escenario donde había debutado a los 18 años).

Con información de la Agencia Deutsche Welle.