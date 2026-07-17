Un periodista de ESPN criticó duramente a Eduardo Feinmann tras sus polémicas declaraciones sobre Maradona.

En medio del Mundial 2026, Eduardo Feinmann quedó en el centro de la polémica luego de lanzar una serie de críticas contra Diego Maradona. Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en las redes sociales, donde recibió cientos de cuestionamientos. Incluso, Gianinna Maradona salió al cruce y, horas más tarde, el periodista deportivo Martín Souto también le respondió.

En ese contexto, Feinmann afirmó que Maradona representaba "lo peor del argentino: resentido y tramposo. Todo lo que no es Messi, que representa lo que está bien, familia, humildad, decencia, trabajo”. Además, cuestionó a los futbolistas de la Selección Argentina por su canto tras la clasificación a la final: “Cantan por Malvinas y por vengar a Maradona, de aquel título que no tuvo cuando el tipo se drogó. Lo sacaron por drogón en definitiva, porque se drogó”.

Asimismo, el periodista de ESPN, Martín Souto salió en defensa de Maradona y le contestó a través de X: “¡Qué asco sos Feinmann! ¡Sin Maradona no existiría Leo! ¡Que es el mejor futbolista de la historia y lo amamos. Pero sin Diego no existiría un Messi. ¡Aguante Messi y aguante el Diego”.

La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 el próximo domingo

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en Atlanta y se clasificó a la final de la Copa del Mundo, donde defenderá el título frente a España. Después de un encuentro muy parejo, el conjunto albiceleste dio vuelta el resultado en apenas siete minutos gracias a un golazo de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

El partido se transmitirá en vivo para todo el país a través de las señales televisivas de Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports. Por otro lado, quienes prefieren el formato digital o streaming, los encuentros están disponibles en directo mediante las plataformas DGO, Flow, Telecentro Play, Disney+ Premium y Paramount+.

