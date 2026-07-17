Transporte de cadáveres en Congo conlleva riesgo de mayor propagación del ébola, advierte agencia ONU

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador sanitario con equipo de protección personal permanece de pie cerca de personas desplazadas que esperan el entierro de presuntas víctimas del Ébola en el campamento de desplazados de Kigonze

El transporte de los cadáveres de las víctimas del ébola entre diferentes zonas de la República Democrática del Congo, a menudo para celebrar los funerales ‌en sus comunidades de origen, conlleva ‌el riesgo de una mayor propagación del virus, señaló el viernes la agencia de la ONU para la migración.

A fecha de 14 de julio, se han registrado más de 2.000 casos de ébola y 700 fallecimientos en el Congo y en la vecina Uganda, y alrededor de dos tercios de las muertes se produjeron fuera de clínicas u hospitales, según la Organización Internacional para las Migraciones, lo que dificulta el control ​de los entierros.

Esta enfermedad viral, ⁠a menudo mortal, se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de ‌personas o animales infectados, y provoca síntomas que pueden incluir fiebre ⁠alta, vómitos y hemorragias internas y externas. Esta ⁠epidemia en concreto está causada por la cepa Bundibugyo del virus.

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El ébola sigue siendo muy contagioso tras la muerte, lo que convierte las prácticas funerarias en un elemento fundamental para ⁠el control del brote.

"Si no gestionamos adecuadamente los cadáveres, si no involucramos ​a la comunidad… eso significará que habrá una mayor propagación ‌dentro de la comunidad", afirmó Andrew Mbala, ‌de la OIM.

Los responsables de la OIM señalaron que el transporte de cadáveres entre ⁠distritos suponía un reto especial, ya que las familias desean enterrar a sus familiares en sus comunidades de origen.

"No se ha producido ningún traslado de cadáveres a otro país, pero sí hemos observado numerosos traslados de cadáveres dentro del propio país", señaló ​Mbala.

Durante las actividades ‌de vigilancia del ébola llevadas a cabo por la OIM en los puntos de entrada y en los cruces hacia diferentes zonas de control sanitario del país, se interceptaron 105 cadáveres.

La OIM advirtió de que este tipo de traslados conlleva el riesgo de propagar el virus a nuevas zonas si ⁠los cadáveres no se manipulan de forma segura.

Los cadáveres fueron remitidos para la recogida de muestras y su análisis, y posteriormente entregados a un equipo encargado de garantizar su entierro seguro y digno, según informó la OIM.

Mbala citó un caso en el que un cadáver fue trasladado de una zona a otra, lo que contribuyó a la propagación de la infección en la provincia de Tshopo, recientemente afectada.

"El brote ha aumentado aproximadamente un 70% en solo ‌dos semanas, con una promedio de más de 40 nuevos casos notificados cada día", afirmó el director regional de la OIM, Frantz Celestin.

Los responsables de la agencia de la ONU señalaron que la resistencia de la comunidad está obstaculizando los esfuerzos para garantizar entierros seguros. Los equipos encargados de manejar los cadáveres y llevar a cabo los entierros se han ‌enfrentado a oposición y, en algunos casos, a agresiones.

"Hemos observado que en la comunidad existe cierta resistencia durante los entierros", señaló Mbala.

Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud indicaron que, en ‌el caso de ⁠las personas infectadas por el ébola en el país, cuatro de cada cinco de sus contactos identificados se encuentran ahora bajo seguimiento, pero ​uno de cada cinco sigue sin poder ser localizado, a menudo porque la inseguridad o la desconfianza de la comunidad impiden que los trabajadores sanitarios lleguen hasta ellos.

Con información de Reuters