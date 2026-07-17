Calendario de pagos de ANSES julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026 para todas las prestaciones. El calendario incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), PUAM, Asignaciones Familiares (SUAF) y Prestación por Desempleo. Las fechas se escalonan según la terminación del DNI, sin acreditaciones los fines de semana ni el feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia). A continuación, el detalle completo prestación por prestación.

En julio, los montos se actualizaron por movilidad basada en el IPC de mayo (2,15%), quedando el haber mínimo en $411.959, la PUAM en $329.430 y la AUH en $153.414 por hijo. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos. Recordá que el aguinaldo no se cobra en julio, solo en junio y diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 2 y 3 : 9 de julio

: 9 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Asignación Universal por Hijo (AUH)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 1 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 2 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 3 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 4 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 5 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 6 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 7 : miércoles 22 de julio

: miércoles 22 de julio DNI terminado en 8 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminado en 9: viernes 24 de julio

Asignación Prenatal

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminados en 2 y 3 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 4 y 5 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 6 y 7 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio

Asignaciones Familiares (SUAF)

DNI terminado en 0 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminado en 1 : viernes 10 de julio

: viernes 10 de julio DNI terminado en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminado en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminado en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminado en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminado en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminado en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminado en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Montos Vigentes

Con la movilidad de julio basada en la inflación de mayo (2,15%), los montos principales quedaron de la siguiente manera:

Haber mínimo jubilatorio: $411.959

PUAM: $329.430

AUH por hijo: $153.414 (se deposita el 80%, es decir $122.731 ; el 20% restante se acumula y se cobra al presentar la Libreta AUH)

(se deposita el 80%, es decir ; el 20% restante se acumula y se cobra al presentar la Libreta AUH) Asignación por Embarazo (AUE): $153.414

Asignaciones Familiares (SUAF): varían por rango de ingresos

Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para titulares de jubilaciones mínimas, PUAM y PNC. El bono es completo para quienes perciben hasta el haber mínimo; entre $411.959 y $481.959 el bono es proporcional hasta alcanzar ese tope; por encima de $481.959 no corresponde. Se acredita automáticamente con el haber, sin necesidad de trámite.

Los titulares de AUH también reciben la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Para niños pequeños se suma el Complemento Leche de $55.841 del Plan 1000 Días.

Recordá que en julio no hay pago de aguinaldo (SAC). El medio aguinaldo solo se cobra en junio y diciembre para jubilaciones, pensiones, PUAM y PNC. La AUH, AUE y SUAF no perciben aguinaldo.