Calendario de pagos de ANSES julio 2026 para jubilados, pensionados y AUH: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026 para todas las prestaciones. El calendario incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Pensiones No Contributivas (PNC), PUAM, Asignaciones Familiares (SUAF) y Prestación por Desempleo. Las fechas se escalonan según la terminación del DNI, sin acreditaciones los fines de semana ni el feriado del jueves 9 de julio (Día de la Independencia). A continuación, el detalle completo prestación por prestación.
En julio, los montos se actualizaron por movilidad basada en el IPC de mayo (2,15%), quedando el haber mínimo en $411.959, la PUAM en $329.430 y la AUH en $153.414 por hijo. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos. Recordá que el aguinaldo no se cobra en julio, solo en junio y diciembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 1: martes 14 de julio
- DNI terminado en 2: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 3: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 4: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 5: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 6: martes 21 de julio
- DNI terminado en 7: miércoles 22 de julio
- DNI terminado en 8: jueves 23 de julio
- DNI terminado en 9: viernes 24 de julio
Asignación Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de julio
Asignaciones Familiares (SUAF)
- DNI terminado en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminado en 1: viernes 10 de julio
- DNI terminado en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminado en 3: martes 14 de julio
- DNI terminado en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminado en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminado en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminado en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminado en 8: martes 21 de julio
- DNI terminado en 9: miércoles 22 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Montos Vigentes
Con la movilidad de julio basada en la inflación de mayo (2,15%), los montos principales quedaron de la siguiente manera:
- Haber mínimo jubilatorio: $411.959
- PUAM: $329.430
- AUH por hijo: $153.414 (se deposita el 80%, es decir $122.731; el 20% restante se acumula y se cobra al presentar la Libreta AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE): $153.414
- Asignaciones Familiares (SUAF): varían por rango de ingresos
Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para titulares de jubilaciones mínimas, PUAM y PNC. El bono es completo para quienes perciben hasta el haber mínimo; entre $411.959 y $481.959 el bono es proporcional hasta alcanzar ese tope; por encima de $481.959 no corresponde. Se acredita automáticamente con el haber, sin necesidad de trámite.
Los titulares de AUH también reciben la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más. Para niños pequeños se suma el Complemento Leche de $55.841 del Plan 1000 Días.
Recordá que en julio no hay pago de aguinaldo (SAC). El medio aguinaldo solo se cobra en junio y diciembre para jubilaciones, pensiones, PUAM y PNC. La AUH, AUE y SUAF no perciben aguinaldo.