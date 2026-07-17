Uñas naturales largas y fuertes: cómo cuidarlas para que te crezcan bien y no se rompan.

Cuidarse las uñas es fundamental para que te crezcan fuertes y no se quiebren. Si sos de tener uñas finitas o te realizás muchos procedimientos en las uñas, como capping o semipermanente, es fundamental que las dejes descansar entre cada tratamiento y que apliques estos consejos para cuidarlas.

"Estas son mis uñas naturales y hoy te voy a contar cómo me las cuido para que me crezcan fuertes y se mantengan sanas", explica Diana Pacheco, creadora de contenido. Las uñas están compuestas principalmente por queratina, una proteína que también forma parte del cabello. Por eso, además de los cuidados externos, es importante prestar atención a la alimentación y a los hábitos diarios.

Cómo cuidar las uñas naturalmente para que te crezcan fuertes y largas

Paso 1: retirar cutículas

Colocate un ablandador de cutículas y luego retirátelas con una pinza. Así te va a resultar mucho más fácil retirarlas.

Paso 2: hidratar la uña

Hidratá tu uña con un aceite de cutículas.

Paso 3: cortarlas y limarlas

"También las voy cortando y limando para que crezcan mejor, hoy por ejemplo les cambié la forma, pero así me van creciendo bien y evito que se me quiebren", explica.

Paso 4: base y top coat

Para que te crezcan fuertes y no se rompan, colocate una base y top coat. Primero aplicás la base, esperás 10 minutos y luego el top coat, explica. En caso de que quieras pintártelas de algún color, primero ponete la base, luego el color y por último el top. También podés finalizar con un esmalte de secado al aire, para que se sequen rápido y no te queden marcas.

Paso 5: descansos entre esmaltados

Si sos de hacerte esmaltado semipermanente, capping o cualquier otro procedimiento similar, es importante que dejes que tus uñas descansen cada tanto, ya que sino se pueden volver más frágiles.