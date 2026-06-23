La frase con la que Darío Barassi destrozó a Milei en vivo: "Siempre"

Darío Barassi defendió la universidad pública en vivo.

Durante una nueva emisión de Ahora Caigo, el conductor Darío Barassi protagonizó un breve pero contundente intercambio con una participante que no pasó desapercibido en redes sociales. En medio del debate por el financiamiento universitario y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el actor y conductor expresó su respaldo a la universidad pública, gratuita y federal.

Todo ocurrió cuando Barassi presentó a Nati, una de las participantes del programa que se emite por El Trece, y le consultó a qué se dedicaba.

"Soy abogada. Estudié en La Docta, universidad pública. Aguante la educación pública", respondió la concursante. Sin dudarlo, Barassi coincidió de inmediato y reforzó el mensaje: "Obvio, aguante la universidad pública siempre, gratuita y federal".

El debate por las universidades durante el gobierno de Javier Milei

Las declaraciones de Barassi se producen en un contexto marcado por la discusión en torno al financiamiento de las universidades nacionales. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las casas de estudio vienen reclamando mayores partidas presupuestarias para afrontar gastos de funcionamiento y salarios docentes.

Darío Barassi defendió la universidad pública en vivo.

La situación derivó en multitudinarias marchas universitarias en distintos puntos del país: la última fue el pasado 12 de mayo, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo su epicentro en la Plaza de Mayo.