Pagano apuró a Milei: le pidió a Villarruel la explanada del Congreso para recibir a la Selección

En la previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, todo parece indicar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni no irá a la Casa Rosada, pese a que Javier Milei la ofreció, en un intento por pegarse a la euforia mundialista. En este escenario, la diputada de Coherencia Marcela Pagano presentó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que ponga a disposición la explanada del Congreso para recibir a Lionel Messi y compañía si se imponen al combinado ibérico.

"Acabo de pedirle formalmente a la Sra. Vicepresidenta que ofrezca a la AFA recibir a la Selección Argentina en la explanada del Congreso", reportó Pagano a través de su cuenta de X.

Según consideró la ex periodista, "más allá del resultado, este equipo ya es un ejemplo de humildad, liderazgo y trabajo en equipo" y "merece una recepción institucional en la casa donde están representados el pueblo y las provincias".

"Además, nos regaló una victoria frente a Inglaterra que esperábamos volver a celebrar desde 1998 y que inevitablemente evocó aquella jornada inolvidable de 1986", acotó, en referencia a la eliminación por penales en el mundial de Francia y los cuartos de final del mundial de México, en el que, dos años después de la guerra de Malvinas, Diego Maradona le hizo dos goles al conjunto británico: uno con la mano y otro, considerado, el mejor gol de la historia.

Y concluyó: "Que la Plaza de los Dos Congresos se vista de celeste y blanco y que un solo grito se escuche en toda la Argentina… y también en Londres: Felicitaciones, muchachos y éxitos en la final! LAS MALVINAS SON ARGENTINAS (no le cuenten a Alejandra Monteoliva y a Javier Milei).

La última linea alude a la situación previa a la semifinal de Argentina con Inglaterra, en la que Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, avaló el pedido de la FIFA de que no haya banderas alusivas a las Islas, ocupada por Reino Unido.

Tras el partido, los propios jugadores desplegaron una bandera improvisada con la leyenda "Malvinas Argentinas". Tras esto, Milei habló en medios afines y, lejos de ser conciliador, respondió: "Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente".

Pero además, Messi, tras el triunfo, celebró que la victoria ante Inglaterra, un país con el que hay mucho más que una rivalidad futbolera, le haya podido dar una alegría a gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, no llega al fin de mes”. Esto cayó mal en la Casa Rosada y abrieron un despliegue por redes sociales para desmentir en enojo con el 10 argentino.

Pagano y a Villarruel tienen en común algo: las dos llegaron a sus lugares a través de La Libertad Avanza, pero luego se enfrentaron, tanto con el Presidente como con su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.