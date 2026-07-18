La playlist de la previa: los lanzamientos musicales que tenés que escuchar este fin de semana.

Mientras millones de argentinos cuentan las horas para la final del Mundial entre Argentina y España, la música aparece como una de las mejores aliadas para hacer más llevadera la espera. Desde colaboraciones inesperadas hasta discos que marcan nuevos capítulos en la carrera de artistas consagrados y emergentes, este viernes dejó una catarata de estrenos ideales para renovar la playlist del fin de semana.

Si la ansiedad por el partido no da tregua, estas son algunas de las novedades musicales que vale la pena escuchar antes de que ruede la pelota.

Los lanzamientos musicales de la semana

Gabito Ballesteros y La Joaqui vuelven a cruzar fronteras con "Báilame"

Después del éxito de "Nada Personal", el mexicano Gabito Ballesteros y La Joaqui se reencontraron en "Báilame", una canción que cambia el tono dramático de su primera colaboración por un reggaetón romántico y mucho más bailable.

El tema mezcla la nueva escena del regional mexicano con el urbano argentino y gira en torno a esos encuentros que parecen durar apenas una noche, pero permanecen en la memoria. Con un ritmo fresco y una producción pensada para la pista, la canción tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes éxitos de la temporada.

Guido Morán anticipa el universo de República del Karma

El cantante y director creativo Guido Morán presentó "Si Yo Te Amaba", el último adelanto antes del lanzamiento de República del Karma, el álbum conceptual que llegará el 13 de agosto.

Producida por el español Pablo Rouss, la canción apuesta por un pop electrónico con influencias hyperpop y una fuerte carga emocional. La letra explora las dudas que quedan después del final de una relación y convierte esa incertidumbre en un himno melancólico.

El lanzamiento llega luego de la gira europea junto a Yami Safdie, donde Morán pasó por ciudades como Berlín, Londres, París, Ámsterdam y Viena, consolidando una propuesta artística que combina música, narrativa audiovisual y performance.

Steve Lacy regresa junto a SZA

Uno de los lanzamientos internacionales más esperados de la semana es el regreso de Steve Lacy, quien presentó "Is It Cool?" junto a SZA como anticipo de su próximo álbum Oh Yeah?. El artista estadounidense vuelve a combinar R&B alternativo, soul y sonidos contemporáneos en una colaboración que ya genera expectativa entre sus seguidores.

Oscar Maydon estrena un nuevo álbum

La escena mexicana también suma novedades con Música en mi Jetsky, el nuevo trabajo de Oscar Maydon. Entre las canciones destacadas aparece "Sinaloka", uno de los cortes más fuertes del disco y una nueva muestra del crecimiento internacional que viven los corridos contemporáneos.

Los Tipitos imaginan un romance con la inteligencia artificial

La banda argentina continúa adelantando su próximo álbum con "IA", una canción que reflexiona sobre el avance tecnológico desde un lugar inesperado: una conversación íntima entre una persona y la inteligencia artificial.

Con un piano protagonista, grandes coros y el sello pop que caracteriza al grupo, el tema plantea que, por más sofisticada que sea la tecnología, todavía hay emociones imposibles de programar.

Más novedades para sumar a la playlist

La semana también dejó otros estrenos para todos los gustos:

Emmanuel Horvilleur y Fito Páez estrenaron el videoclip de "Caetano", profundizando la historia iniciada en el último disco del ex Illya Kuryaki.

Leon Bridges publicó un nuevo EP encabezado por el sencillo "Light The Way".

Future volvió con el álbum The Real Me, impulsado por el tema "California Girls".

Malcolm Todd lanzó "I Just Got Mad", consolidando el gran momento que atraviesa tras el éxito de "Earrings".

HA*ASH regresó con el sencillo "¿Qué le pongo?".

Maxi Espíndola compartió el registro en vivo de "Morning" grabado en Niceto Club.

Mariano Mellino editó una versión especial en vinilo de Virus Remixes x Mariano Mellino (45 RPM), con su reconocido remix de "Imágenes Paganas".

En un fin de semana atravesado por la ilusión mundialista, también hubo espacio para el fútbol. La T y La M estrenó Tierra de campeones, un álbum pensado para acompañar a la Selección Argentina y que tiene como canción insignia "Argentino yo soy", un tema cargado de épica que promete sonar fuerte durante toda la previa de la final.