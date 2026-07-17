Llora el cine por la muerte de Brenda Fricker, la actriz de Mi pobre angelito que ganó el Oscar por Mi pie izquierdo

Brenda Fricker y Daniel Day-Lewis sosteniendo premios Oscar por Mi pie izquierdo.

Brenda Fricker, ganadora del Oscar como Mejor actriz de reparto en 1990 por su papel en la película dramática protagonizada por Daniel Day-Lewis Mi pie izquierdo, murió a los 81 años. La interprete irlandesa, también conocida por sus trabajos en títulos como Mi pobre angelito 2 o Tiempo de matar, se encontraba inactiva en la industria desde el 2024.

Fue el agente de Fricker, Phil Belfield, quién confirmó la noticia al diario The Sun este viernes. "Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella. Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo", dijo el representante.

Fricker nació en Dublín y su primer trabajo fue como asistente del editor de arte del Irish Times antes de dedicarse a la interpretación. A los 19 años debutó en la gran pantalla con un pequeño papel sin acreditar en la película de 1964 Servidumbre humana, dirigida por Ken Hughes y protagonizada por Kim Novak, Laurence Harvey y Robert Morley. Posteriormente, apareció en la primera telenovela irlandesa, Tolka Row, antes de contar con un papel en una de las telenovelas más emblemáticas del Reino Unido, Coronation Street, donde interpretó a una enfermera. Posteriormente, interpretó a Megan Roach en la serie de la BBC Casualty hasta 1990 y volvió a aparecer regularmente en la serie hasta 2010.

La fama internacional, Mi pobre angelito 2 y sus últimos años

Mientras tanto, se prodigó poco en la gran pantalla donde en 1969 ya había rodadado a las órdenes de John Huston la comedia de aventuras La horca puede esperar protagonizada por John Hurt y Pamela Franklin. La fama internacional le llegó con la cinta de 1989 Mi pie izquierdo con la que logró el Oscar a la mejor actriz de reparto por interpretar a la madre de Christy Brown. Fricker se convirtió así en la primera actriz irlandesa en ganar un Oscar por su papel como madre del artista encarnado por Daniel Day-Lewis. En su discurso, dedicó el premio a "todo el pueblo de Irlanda".

Tras este éxito, interpretó varios papeles, entre ellos destaca el de la icónica 'Señora de las palomas', la mujer sin hogar que vive en Central Park y ayuda a Kevin en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, filme de 1992. Otros de sus títulos más notables fueron El prado (1990), Ángeles (1994), Tiempo de matar (1996), Moll Flanders, el coraje de una mujer (1996). Desde finales de la década de 1990 en adelante, trabajó principalmente en películas canadienses, irlandesas y británicas y en 2003 compartió planos con Cate Blanchett en Verónica Guerin.

Después llegaron Omagh (2004), Bailo por dentro (2004), Cerrando el círculo (2007) y Albert Nobbs (2011). En 2021 regresó a la pantalla tras un parón de seis años y se unió al reparto de la miniserie británica Holding y su papel más reciente fue en 2024 en The Swallow, del documentalista Tadhg O'Sullivan. A principios de este año se le concedió el título de Ciudadana de Honor de Dublín por sus contribuciones a las artes y la cultura del país.