Quirno participó de una cumbre en EE.UU. contra el "terrorismo de izquierda" en América Latina

Manteniéndose bajo el ala política norteamericana, la Cancillería argentina y la Secretaría de Inteligencia (SIDE) participaron este jueves de una cumbre internacional en Washington junto a ministros y diplomáticos de Israel, Estados Unidos, Paraguay y Bolivia para coordinar acciones conjuntas contra el "terrorismo de izquierda". El encuentro, rotulado como "Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político", contó además con la presencia y participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y del asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Stephen Miller. Por nuestro país estuvieron el canciller Pablo Quirno y el número dos de la SIDE, José Lago Rodríguez.

En el marco de su prédica antiprogresista, el presidente Donald Trump se lanzó a forzar la subordinación de los demás países americanos a su agenda exterior. Comenzó a principios de año con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece secuestrado en Nueva York desde entonces, y siguió con el armado del Escudo de las Américas, el espacio formal de la Doctrina Donroe, forma en la que bautizaron desde Washington a la estrategia militar y de seguridad para el continente del magnate republicano.

En esa sintonía, el presidente Trump comenzó a denunciar la existencia de un nuevo terrorismo en la región, con los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva respectivamente, ambos de izquierda, como sus intérpretes principales. Ahora, con la cumbre de este jueves, desde la cúpula del trumpismo profundizaron el discurso y prometen ir más allá en sus acusaciones e intervenciones políticas.

"A través de la inteligencia y el intercambio de información, de una estrategia coordinada de aplicación de la ley, y mediante la focalización e interrupción financiera, desmantelaremos estas redes, ladrillo por ladrillo", afirmó Rubio durante el acto inaugural de la cumbre de hoy, frente a los ministros de Exteriores de los países participantes. Se sabe que del encuentro participaron, aparte de Quirno, los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay); Fernando Aramayo (Bolivia) y Gideon Sa'ar (Israel), aparte de otros funcionarios.

"Es hora de que los pueblos del mundo civilizado nos defendamos. De mantenernos unidos contra esta oscuridad invasora y luchar, luchar por lo que es nuestro. Porque es fácil destruir cosas grandiosas, pero es mucho más difícil crearlas. Los enemigos de la civilización sólo son capaces de lo primero; solo son capaces de destruir cosas grandiosas. Lo único que conocen es la destrucción", agregó Rubio y concluyó: "Nosotros hemos construido cosas grandiosas juntos. Lo hemos hecho una y otra vez. Sabemos lo que debemos hacer. Y ahora, debemos hacerlo".

Cancelación de Visa para extranjeros a señalados por terrorismo en EE.UU.

Después del encuentro de este jueves, Rubio anunció el lanzamiento de "una política de restricción de visados" ​​dirigida a potenciales "terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines". Lo hizo mediante un comunicado de prensa de la secretaría de Estado, en el que denunció la necesidad de "salvaguardar" al territorio estadounidense "al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de cualquier otro modo las redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda".

La palabra de Stephen Miller, el pastor del antiprogresismo trumpista contra el continente

Miller, asesor de Seguridad Nacional del jefe de la Casa Blanca, fue el invitado de honor del presidente Trump a la cita de este jueves. Fue el segundo orador después de Rubio, y fue el que planteó los lineamientos políticos del encuentro.

"El presidente Trump emitió una directiva, que en nuestra jerga se conoce como un memorando presidencial de seguridad nacional. El NSPM-7, para ser exactos. Esta directiva ordena, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, que todas nuestras agencias de inteligencia y de aplicación de la ley trabajen en conjunto para desarticular, identificar, desfinanciar, retirar del sistema bancario, arrestar y procesar a estos terroristas políticos que están operando en nuestro país", advirtió el funcionario.

De acuerdo a fuentes oficiales, Miller es el principal estratega y arquitecto de la extrema derecha estadounidense, conocido en los círculos íntimos del trumpismo como el "Rasputín de Trump" por ser la mente maestra detrás de las políticas antimigrantes más agresivas de su administración.

"Es muy importante comprender que el terrorismo político de izquierda busca, como fin último, el derrocamiento de nuestro sistema y forma de gobierno. Y hemos visto que esto ha sucedido muchas veces y en muchos lugares a lo largo de los años; el secretario Rubio ya les ha proporcionado muchos ejemplos de ello", agregó el funcionario.

Al final, el funcionario se refirió a lo que él clama como la violencia política de la "izquierda" regional. "El terrorismo de izquierda siempre termina en derramamiento de sangre, miseria y sufrimiento. Sólo puede viajar en una única dirección. No hay un punto en el que el terrorista de izquierda se dé por satisfecho con lo que ha conseguido y deje de avanzar", concluyó.