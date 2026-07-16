Se agotaron los vuelos especiales para ir a la final del Mundial: las opciones disponibles

Después del emocionante triunfo de la Selección Argentina en Atlanta, donde venció a Inglaterra 2 a 1, los focos rápidamente se trasladaron hacia Nueva York. Allí, en el MetLife Stadium, se jugará la final del Mundial 2026, donde el conjunto albiceleste enfrentará a España.

Para quienes planean acompañar al equipo, Aerolíneas Argentinas anunció la puesta en venta de dos vuelos especiales desde Buenos Aires hacia Nueva York. Estos vuelos están pensados para que los hinchas puedan llegar a tiempo y alentar a la Selección en este partido histórico y se agotaron rápidamente.

Los vuelos conectan el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el Aeropuerto John F. Kennedy, utilizando aviones Airbus A330 con capacidad para 270 pasajeros cada uno. Las partidas están programadas para que los viajeros arriben con tiempo suficiente para la final Argentina-España.

Minutos después de la apertura de la venta, el jueves 16 de julio a las 10 de la mañana, los pasajes se agotaron. Sin embargo, conviene revisar la página web periódicamente, ya que algunas reservas están pendientes de emisión y podrían liberarse algunos lugares.

Estos vuelos forman parte de un esquema de refuerzos diseñado para responder a la alta demanda que genera la participación argentina en el torneo y sus distintas sedes. Los precios arrancan desde US$ 5.000 para la clase económica ida y vuelta, y desde US$ 10.000 para business.

Lionel Messi tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Las compras pueden realizarse de manera habitual, tanto en la página oficial de Aerolíneas Argentinas como en agencias de viajes. Además, la aerolínea mantiene dos vuelos diarios hacia Miami en los días previos a la final, ofreciendo más opciones para quienes busquen conectar con Nueva York.

Otras ofertas para viajar a la final del Mundial 2026

Por su parte, la agencia de viajes Almundo reportó un aumento del 2.000% en las búsquedas hacia Nueva York desde que Argentina aseguró su lugar en la final. Para responder a este furor, lanzó paquetes especiales que incluyen entradas oficiales y alojamiento, dentro de su línea Hincha Tour, especializada en experiencias deportivas.

Estos paquetes ofrecen entradas categoría 3, tres noches en hoteles de 3 estrellas (del 18 al 21 de julio), traslados, asistencia y acompañamiento en el lugar. El costo parte de US$ 14.018 más impuestos por persona en base cuádruple, sin incluir el pasaje aéreo y sujeto a disponibilidad.

Para quienes solo quieran adquirir entradas oficiales, el precio comienza en US$ 10.366 más US$ 392 de IVA, permitiendo a los hinchas que ya estén en Estados Unidos o viajen por su cuenta acceder al partido.