Las 5 cosas que debés saber para entender "La Odisea" de Christopher Nolan

El clásico de la literatura vuelve con un elenco encabezado por algunos de los actores más aclamados y multipremiados de Hollywood,.

La expectativa por el estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llegará a los cines el jueves 16 de julio, renovó el interés en torno al poema épico de Homero, con reediciones, nuevas traducciones y ensayos que buscan acercar el clásico a una nueva generación de lectores.

El clásico de la literatura vuelve con un elenco encabezado por algunos de los actores más aclamados y multipremiados de Hollywood, liderados por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, con Charlize Theron, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y John Leguizamo.

El fenómeno se refleja en una avalancha de publicaciones inspiradas en la obra considerada uno de los pilares de la literatura occidental. Entre ellas sobresale la reedición de la traducción del filólogo y académico español Carlos García Gual, quien definió a La Odisea como "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y destacó su vigencia por la riqueza de sus personajes y la modernidad de su protagonista.

¿De qué se trata La Odisea?

La Odisea es un relato épico que narra el viaje de Odiseo para regresar a su hogar en Ítaca tras la guerra de Troya. Durante una década, el héroe se enfrenta a monstruos y dioses furiosos, mientras su familia lucha contra otros hombres que intentan usurpar su trono.

Fue escrito hace miles de años y reinterpretado un sinnúmero de veces. Incluso, fue adaptado a la gran pantalla en varias ocasiones. Antes de ver la nueva película de Nolan en el cine, hay que tener en cuenta cinco cosas para entender La Odisea de Homero.

1. El poema épico

El texto de la Antigua Grecia narra la historia del héroe ficticio Odiseo y su viaja para regresar a Ítaca. Se trata de un poema épico, es decir, un texto extenso que relata las aventuras de un héroe de tiempos remotos. La palabra "épico" proviene del término griego antiguo epos, que se traduce como relato, palabra o poema. El texto original fue escrito en versos, por lo que mantiene un ritmo constante que no siempre rima.

La obra está contada en tercera persona, por un narrador que ofrece al lector acceso a los pensamientos y sentimientos de los distintos personajes. Pero desde el canto IX al XII están narrados por el propio Odiseo en primera persona.

2. La cuestión homérica

Tanto La Odisea como La Ilíada se atribuyen al poeta griego Homero. En La Iliada se cuentan las últimas semanas de la guerra de Troya y se centra en Aquiles, uno de los guerreros griegos más importantes. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que ambos textos no fueron escritos por una sola persona, sino por varias. Esta discusión es conocida como "la cuestión homérica".

Se cree que existen más de 100 traducciones diferentes al inglés de La Odisea. La más antigua es una versión en latín realizada por Livio Andrónico en el siglo III a.C.

3. De qué se trata La Iliada

El poema de Homero comienza al final de la guerra de Troya, un conflicto que duró una década, donde los griegos combatieron contra los habitantes de Troya, lo que hoy es Turquía. Odiseo es el rey de Ítaca y luchó durante todo el conflicto bélico.

Una vez que los griegos ganaron, emprendieron un largo viaje de regreso a casa para reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban. Durante el trayecto se enfrentó a criaturas mitológicas, desafió a los dioses y perdió a toda su tropa.

Mientras tanto, en Ítaca, Penélope y Telémaco afrontan sus propios desafíos. Penélope está rodeada de pretendientes que compiten por ocupar el trono de Odiseo, quien logra regresar disfrazado de mendigo y recupera a su familia al imponerse sobre sus rivales.

4. ¿Cuándo escribieron La Odisea?

Otro aspecto de la denominada cuestión homérica es que nadie sabe con certeza de cuándo ni dónde fue escrito el poema. Se cree que probablemente haya sido en Grecia continental entre los años 850 y 750 a.C.

No obstante, la historia está ambientada mucho antes, durante la Edad del Bronce tardía, hacia los siglos XIII o XII a.C. Además, La Odisea comienza donde termina La Iliada y relata los diez años posteriores a la caída de Troya, cuyo protagonista es Odiseo, quien realiza una travesía por el mar Egeo y otros mares cercanos hasta llegar a Ítaca.

5.Los hombres, las mujeres, los dioses y las criaturas

En el poema no solo aparecen seres humanos, sino que también intervienen numerosos dioses y criaturas mitológicas. En esa época se creía que los dioses y las diosas controlaban lo que sucedía en la vida de las personas que habitaban entre las nubes, por encima del monte Olimpo.

Aparecen Poseidón, dios del mar; su hijo, Polifemo, un cíclope; Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría; Hades, dios del inframundo; y Helios, dios del Sol. También aparecen otros personajes memorables como la hechicera Circe, que se enamora de Odiseo, y las sirenas, cuyos cautivadores cantos atraen a los marineros hacia un destino fatal.