Chau a editar a mano: cómo usar el nuevo truco de voz de Google Fotos para arreglar tus imágenes

La novedad busca simplificar tareas que hasta ahora requerían varios pasos.

Google Fotos está preparando una nueva función impulsada por inteligencia artificial que permitirá editar información de las fotos usando comandos de voz o texto en lenguaje natural. La novedad busca simplificar tareas que hasta ahora requerían varios pasos dentro de la aplicación, permitiendo que los usuarios modifiquen distintos datos de una imagen con una simple instrucción.

La herramienta permitirá, por ejemplo, cambiar la fecha en la que fue tomada una fotografía, corregir la ubicación asociada o agregar una descripción personalizada sin tener que navegar por distintos menús. Todo el proceso se realizará mediante órdenes habladas o escritas, lo que promete hacer más rápida la organización de las bibliotecas de imágenes.

Qué se podrá editar con la nueva IA de Google Fotos

La actualización incorpora un sistema de edición basado en inteligencia artificial capaz de interpretar instrucciones en lenguaje natural. De esta manera, el usuario podrá decir frases como "cambiá la fecha de esta foto al 15 de julio de 2022" o "agregá que esta imagen fue tomada en el cumpleaños de Ana", y la aplicación realizará el cambio de forma automática.

En esta primera etapa, la función estará enfocada en modificar tres elementos clave de cada imagen:

La fecha en que fue tomada la fotografía.

La ubicación donde fue capturada.

La descripción o leyenda asociada al archivo.

El objetivo es facilitar la organización de grandes colecciones de fotos y corregir información sin necesidad de hacerlo manualmente.

La novedad busca simplificar tareas que hasta ahora requerían varios pasos.

Una experiencia más simple para administrar las fotos

La incorporación de comandos de voz representa un nuevo paso en la integración de la inteligencia artificial dentro del ecosistema de Google Fotos. En lugar de recorrer distintas opciones de configuración, los usuarios podrán interactuar con la aplicación de una manera mucho más natural, utilizando la voz o escribiendo instrucciones directamente.

Según se informó, esta función busca reducir el tiempo necesario para administrar las bibliotecas digitales y mejorar la experiencia de quienes almacenan miles de imágenes en la plataforma. La actualización forma parte de la estrategia de Google para incorporar cada vez más herramientas de IA en sus servicios, automatizando tareas cotidianas y haciendo que la edición de contenido resulte más sencilla para cualquier usuario.