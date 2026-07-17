Vacaciones de invierno en Córdoba: festivales, museos y fiestas nacionales.

La provincia de Córdoba se prepara para las vacaciones de invierno con una agenda cultural cargada de propuestas para toda la familia. Como destino de miles de argentinos, durante el período invernal, Córdoba Capital y Villa General Belgrano ofrecerán una gran variedad de opciones culturales.

Agenda cultural de Córdoba: qué hacer durante las vacaciones de invierno

En lo que respecta a la agenda cultural de Villa General Belgrano, uno de los eventos más esperados del invierno es la Fiesta del Chocolate Alpino que hasta el 26 de julio estará celebrando su 42° edición. El chocolate artesanal y la repostería de calidad son los protagonistas de la fiestam, herencia de la cultura y tradiciones de los inmigrantes de Alemania, Austria, Suiza e Italia.

Córdoba recibe las vacaciones de invierno con una agenda cultural pensada para toda la familia.

Cada sábado, en el Salón de Eventos y Convenciones, ubicado en la avenida Julio A. Roca 168, se comparte con el público la tradicional fondue que ya se ha convertido en uno de los

clásicos del evento. La entrada es libre y gratuita y cada fin de semana a partir de las 15 h se presentan gran cantidad de artistas. La programación incluye espectáculos musicales y de danza, orquestas, música popular y lírica, shows de circo y bailes tradicionales europeos, entre otras atracciones.

Por otro lado, a solo 40 minutos de Villa General Belgrano, en La Cumbrecita durante julio habrán espectáculos itinerantes, música y visitas guiadas. Estos espectáculos recorren La Cumbrecita e invitan a conocer el pueblo de una manera distinta. Por ejemplo, el sábado 25 de julio en la Plaza Seca se presenta el ciclo “Noches de invierno”, un espectáculo musical para disfrutar bajo las estrellas.

Ahora, bien, en cuanto a la programación de Córdoba Capital, desde la provincian invitan a recorrer el Museo Evita Palacio Ferreyra. En sus 12 salas de exposición permanente rodeadas de jardines, el establecimiento exhibe las obras que forman parte de la colección de la provincia. Para estas vacaciones de invierno, el museo ha organizado una serie de talleres y actividades para que los niños se acerquen a la cultura de una manera divertida y diseñada especialmente para ellos.

Por último, el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa exhibe obras de artistas locales e internacionales y lleva adelante una programación que articula el arte contemporáneo, la memoria histórica y el debate público en un diálogo en el que el pasado interpela al presente.