Regulador francés ordena a proveedores de servicios de Internet que bloqueen acceso a Polymarket

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Polymarket.

​El organismo regulador del juego de Francia anunció el viernes que ordenó a ‌los proveedores de ‌servicios de Internet que bloqueen el acceso a la página web de apuestas Polymarket, alegando que podría exponer a los usuarios a pérdidas significativas y que algunas de las apuestas ofrecidas podrían estar manipuladas.

"El 16 ​de julio de ⁠2026, el presidente de la Autoridad ‌Nacional del Juego de Francia ordenó ⁠a los proveedores de ⁠servicios de Internet franceses que bloqueen el acceso a la página web de Polymarket", declaró el ⁠regulador en su página web el ​viernes.

"La página, que atrae a ‌una audiencia especialmente numerosa, ‌está promocionando una oferta ilegal de juegos ⁠de azar y apuestas", agregó.

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No fue posible contactar de inmediato con los responsables de Polymarket para recabar sus comentarios sobre ​la decisión ‌francesa.

Los reguladores de todo el mundo se están esforzando cada vez más por aumentar la supervisión de los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket.

El ⁠Gobierno español prohibió temporalmente en mayo las operaciones de Polymarket y Kalshi en el país, mientras que en junio el principal regulador de derivados de Estados Unidos publicó un nuevo borrador de normativa para el floreciente sector de ‌los mercados de predicción.

Los mercados de predicción como Kalshi y Polymarket permiten a los operadores comprar y vender contratos binarios de "sí" o "no" sobre el resultado de prácticamente cualquier acontecimiento, desde ‌intervenciones extranjeras hasta partidos de fútbol y elecciones.

Esto ha suscitado el escrutinio de los legisladores, que ‌han pedido ⁠una regulación más estricta y la prohibición de algunas apuestas, alegando que ​no tienen ninguna finalidad económica y pueden ser perjudiciales para el interés público.

Con información de Reuters