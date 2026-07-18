Colapinto está encaminado a seguir en la F1 2027.

Tras un 2025 sin mayores alegrías más allá de su renovación para este 2026, Franco Colapinto atraviesa una notable temporada en la Fórmula 1, donde acumula 18 puntos y marcha en el decimotercer lugar de la tabla. De hecho, el pilarense ha sumado en cinco de las nueve fechas disputadas hasta el momento y ha obtenido su mejor resultado desde su debut con el sexto lugar en el GP de Canadá, sin mencionar sus victorias personales sobre Pierre Gasly.

Con tales resultados, es difícil imaginar que el piloto argentino no vaya a ganarse su renovación para la siguiente temporada, incluso a pesar de los comentarios negativos que recibió hace unas semanas por parte de Steve Nielsen. En la previa a la cita en Silverstone, el director de Alpine había advertido que, a pesar de su rendimiento, Franco todavía no tenía asegurado el asiento y que debía mostrar consistencia para no ver otras opciones.

Ahora, en la previa al Gran Premio de Bélgica que se puso en marcha este viernes con las primeras prácticas, Colapinto fue consultado sobre la posibilidad de seguir en la sede de Enstone en 2027. “Ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada”, contestó el pilarense en la conferencia de prensa de este jueves, en la que hizo referencia a la tardía renovación que tuvo el año pasado, que recién se confirmó en el GP de Brasil, a cuatro fechas del cierre del campeonato.

Por fuera de esta presión sobre el equipo galo para aligerar las negociaciones sobre su continuidad en el equipo, Franco reconoció que está contento con el lugar que ocupa, incluso a pesar de que todavía hay cosas por mejorar si quieren ser más competitivos. “Creo que simplemente estoy feliz de estar acá y de estar rindiendo bien. Ha sido un buen año hasta ahora. Aunque, para ser sincero, estamos teniendo dificultades con el auto. No ha sido fácil. Aun así, sigo dando lo mejor de mí”, agregó.

Claro que la prensa no se mostró conforme con tal respuesta y las preguntas sobre alguna indicación interna sobre su renovación no se hicieron esperar, aunque el argentino dejó en claro que no hubo avances al respecto. “No hablé absolutamente nada sobre el año que viene. Estoy concentrado únicamente en ir carrera por carrera e intentar sumar puntos”, cerró.

El argentino se encuentra en su tercer año consecutivo en la F1.

¿Cuándo podría darse la renovación de Colapinto?

A pesar de las declaraciones frente a la prensa, lo cierto es que hay grandes posibilidades de que Alpine aproveche el parate del verano europeo para comenzar a cerrar su dupla para la F1 2027. De ahí que tanto el GP de Bélgica como el GP de Hungría sean claves para Franco, ya que el descanso obligatorio comenzará a fines de julio y se extenderán hasta la segunda mitad de agosto, período en el que se espera que hayan novedades sobre el futuro del argentino.