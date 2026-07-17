El sorprendente himno que se escuchará en la previa a la final del Mundial

Los ojos del mundo estarán puestos en el estadio Nueva York de New Jersey, donde Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026. En la previa al encuentro definitorio, una versión distinta del himno Nacional Argentino se podrá oír en la transmisión argentina.

“Cantemos el Himno con la Selección” es una iniciativa de Torneos junto con las principales emisoras de aire y las señales deportivas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports. La misma propone "iniciar la jornada de la final de la Copa del Mundo con una versión de la canción patria cantada por los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol"

El domingo 19 a las 00:00 se emitirá una versión especial del Himno Nacional Argentino cantada por los jugadores de la Selección Argentina de Fútbol durante la Copa del Mundo 2026, en reemplazo de la versión habitual que se transmite cada día a la medianoche.

Según se indicó a través de un comunicado, "El objetivo de esta propuesta es generar un momento de unión y emoción colectiva, y que esta jornada tan relevante comience con un aliento especial para la Selección Nacional, representante del fútbol sudamericano en la máxima cita que el deporte más popular del mundo celebra cada cuatro años".

De esta manera, la programación del domingo comenzará con las voces de los protagonistas de la Selección Argentina, tal como ocurrió en la previa de la final de Qatar 2022 que consagró a la “Scaloneta” como campeona de la Copa del Mundo.

Qué artistas tocan en la ceremonia de clausura y show de medio tiempo del Mundial 2026

El gran atractivo de la jornada será el estreno del primer espectáculo de entretiempo en una final mundialista. La presentación estará organizada por FIFA junto con Global Citizen, la organización internacional dedicada a impulsar proyectos sociales y educativos. Para esta primera edición, el organismo confirmó un elenco integrado por algunas de las figuras más importantes de la música internacional:

Madonna.

Shakira.

Justin Bieber.

BTS.

Burna Boy.

PS22 Chorus.

Gustavo Dudamel.

Además, participarán personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo, una incorporación pensada para reforzar el carácter familiar del espectáculo y el mensaje educativo impulsado por la organización.

La dirección musical estará en manos de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fue el encargado de coordinar a los artistas y diseñar el espectáculo. Aunque FIFA no confirmó que el cantante se presente sobre el escenario, sí tendrá un rol central en la producción artística.