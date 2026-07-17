Condenan al exgimnasta olímpico Federico Molinari por grooming contra una adolescente

El exgimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado a la pena de un año y 8 meses de prisión condicional por acoso sexual infantil a través de medios digitales contra una adolescente y alumna de su gimnasio en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Había sido denunciado en marzo de 2023 por la familia de una adolescente radicada en Mendoza, que tenía 16 años al momento de los hechos.

La jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N° 3 de San Isidro, dictó el veredicto contra el deportista de 41 años, quien deberá fijar residencia y realizar tratamiento psicológico con perspectiva de violencia de género durante dos años, según la agencia Noticias Argentinas.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta.

La madre de la joven gimnasta años especificó en la denuncia que el grooming por parte del deportista habría comenzado en 2020 a través de las redes sociales. La mujer explicó que su familia es de Mendoza y se trasladaron a Buenos Aires para que su hija se desarrollara en la actividad y para ello, se vinculó al gimnasio de Molinari y de su pareja, Paula Cancio.

Por qué lo condenaron

Según la causa, Molinari habría enviado mensajes sugestivos a la joven a través de redes sociales, algunos de ellos solicitándole que activara el "modo efímero" de Instagram, que borra automáticamente los mensajes enviados.

Entre los textos rescatados figuran frases como: "Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía" y "¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo".

Según la denunciante, estos episodios le provocaron a la joven un decaimiento anímico que la condujo a manifestar sus deseos de abandonar la gimnasia artística; por lo que debió recurrir a un tratamiento psicológico.

En abril de 2025, el fiscal Acosta había solicitado en que el caso fuera elevado a juicio luego de contemplar que existen pruebas suficientes para avanzar con la acción penal, que sanciona el intento de persuasión de menores por medios digitales con fines sexuales, también denominado grooming.

Molinari fue el primer argentino en llegar a una final olímpica en anillas, donde obtuvo el octavo puesto en Londres 2012. Además, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.