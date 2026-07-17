La Selección Argentina llegó a Nueva Jersey antes de la final del Mundial 2026: práctica exigente y habla Scaloni

La Selección llegó a Nueva Jersey antes de la final: práctica y habla Scaloni

La Selección Argentina se prepara con todo para afrontar la final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, encuentro que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El combinado nacional de Lionel Scaloni arribó a la mencionada ciudad en las últimas horas para los últimos entrenamientos de cara al partido que comenzará a las 16 horas del domingo 19 de julio con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic. Cómo es el plan de la "Albiceleste" de cara al duelo contra los dirigidos por Luis de la Fuente.

La Selección Argentina llegó a Nueva Jersey y se prepara para la final del Mundial 2026 ante España: práctica y conferencia

El jueves por la noche, el plantel llegó a Nueva Jersey después de haber eliminado a Inglaterra en Atlanta horas antes y realizará una práctica clave antes de que el DT hable con los medios. El seleccionado realizará un entrenamiento exigente pensando en el rival, lo que sin dudas puede darle indicios a Scaloni de los once que saldrían al campo de juego. Si bien se espera que no haya muchos cambios con respecto a los que formó ante los ingleses, lo cierto es que sí podría optar por alguna modificación de acuerdo al plan español. El entrenador campeón de todo con la "Albiceleste" brindará una conferencia de prensa para los medios este viernes 17 de julio desde las 19.30 y lo hará con uno de los futbolistas del equipo.

La Selección Argentina enfrenta a España en la final del Mundial 2026

La posible formación de Argentina en la final del Mundial 2026 vs. España

Todavía no está confirmado el once titular que saldrá al campo de juego del MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero al menos diez de los que estuvieron desde el inicio contra Inglaterra son candidatos a jugar desde el arranque también contra España. La única incógnita a estas horas continúa siendo en el mediocampo ya que Rodrigo De Paul podría volver, pero no se descarta la posibilidad de que Giuliano Simeone aparezca nuevamente como sorpresa en la formación. Quien también pide pista para estar es Nicolás González, aunque con menos chances que los dos mencionados. A su vez, tanto en la defensa como en el ataque se mantendrían los mismos sin modificaciones.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.