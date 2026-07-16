Feinmann volvió a criticar a Maradona y soltó una frase insólita: "Estaban esperando..."

Eduardo Feinmann volvió a criticar a Maradona y soltó una frase insólita.

Eduardo Feinmann volvió a hacer críticas más que lapidarias contra Diego Maradona, aunque esta vez incluyó dentro de su cuestionamiento a los maradonenanos, algo que generó un fuerte repudio en las redes sociales. Sobre todo, por el argumento que empleó.

"Opinión personal, no me rompan más las pelotas con Maradona y la Mano de Dios. Le vamos a agradecer infinitamente todas las alegrías que nos dio, pero no me vengan más con Maradona. Basta, se terminó", expuso enojado el reconocido conductor, en vivo por Radio Mitre.

Diego Maradona, con la Copa del Mundo ganada en México 86'.

En esa misma línea, sostuvo: "Ayer (en el partido contra Inglaterra por las semifinales del Mundial), los kirchneristas y maradoneanos estaban esperando con cuchillo y tenedor que a Messi le vaya mal. Que Messi no sea como Maradona. Y Messi les demostró que es mucho más que Maradona lejos, lejos, lejos. Y con 39 años. Mirá que lo trataron de viejo, de cansado, de pecho frío. Ya Messi no tiene que demostrar más nada, es el más grande de la historia lejos". Desde luego esto indignó a muchos en las redes sociales, aunque varios otros aprovecharon para mofarse de él.

Las críticas más recientes de Feinmann a Maradona

Con el correr de la semana, Feinmann ya había mostrado su enojo con Maradona. "Cantan (los jugadores) por Malvinas y por vengar a Maradona, de aquel título que no tuvo cuando el tipo se drogó. Lo sacaron por drogón en definitiva, porque se drogó", expuso el lunes durante un pase con Pablo Rossi en A24, donde también marcó que Peluso hizo "un gol con trampa" en relación al 1-0 parcial ante los ingleses en México 1986.

Por otra parte, el martes reveló que una encuestadora arrojó como dato que el 57,4% de los argentinos piensa que nuestro pueblo se identifica más con Maradona, mientras que el 39,4% sostiene que las cualidades de Lionel Messi hacen más justicia. "A mí me preocupa este número porque, la verdad, si realmente la sociedad piensa que nos parecemos más a Maradona estamos en el horno", aseveró, agregando que "Maradona tenía signos de lo peor del argento".