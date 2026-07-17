India se mueve para conseguir que vuelva la Fórmula Uno

El Gobierno de India está trabajando para resolver los obstáculos fiscales y normativos con el fin de traer de vuelta la Fórmula Uno al Circuito Internacional de Buddh, en las afueras de Nueva Delhi, en 2028, más de una década después de que se suspendió la carrera.
El Gran Premio de India se celebró por primera vez en 2011, pero se suspendió tras su tercera edición, en 2013, a raíz de disputas normativas y fiscales.
El ministro de Deportes, Mansukh Mandaviya, se reunió recientemente con las partes interesadas, entre ellas los posibles propietarios del circuito, el Grupo Adani, y representantes de la federación nacional de deportes de motor, y dijo que se crearía un grupo de trabajo para reactivar la prueba.
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Resolver las complejas cuestiones fiscales y normativas ocupará un lugar destacado en la agenda del grupo de trabajo, dijo a Reuters una fuente del ministerio.
"El grupo de trabajo examinará los retos que afectan a la reactivación y el crecimiento de los deportes de motor en el país, incluida la Fórmula Uno, prestando especial atención a las cuestiones relacionadas con la fiscalidad, los aspectos normativos, las infraestructuras y otras intervenciones políticas", dijo la fuente.
El grupo de trabajo contará con representación de las autoridades fiscales indias. El principal grupo de expertos en políticas del Gobierno se ha encargado de la coordinación interministerial para reducir la burocracia, según la fuente.
El Grupo Adani, que está en proceso de adquirir la empresa que antes era propietaria del circuito, no respondió a una solicitud de comentarios, pero el director general de Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (APSEZ), Karan Adani, indicó que está "personalmente comprometido" con el regreso de la F1 al país.
El presidente ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, confirmó recientemente su "gran interés" en volver a India, pero señaló que aún queda mucho trabajo.
"Hay una serie de pasos que debemos dar: volver a encontrar a los promotores adecuados, la colaboración adecuada y el momento adecuado, lo cual no sucederá a muy corto plazo", declaró Domenicali el mes pasado a FanCode, la cadena que retransmite la F1 en India.
(Editado en español por Carlos Serrano)