Giro en el caso Gaspi: una pericia clave reveló qué pasó con el helicóptero en el que murió

El informe preliminar del choque entre los dos helicópteros ocurrido el 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes de Río de Janeiro, comenzó a arrojar los primeros indicios sobre las causas de la tragedia que dejó seis muertos, entre ellos el youtuber Gaspar “Gaspi” Prim Díaz.

El documento fue elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) y sostiene que el choque pudo haberse producido porque los dos helicópteros circulaban por rutas que se cruzaban y una de las aeronaves no era detectada por el sistema de radar.

Dos helicópteros en una misma ruta

Según el informe, el helicóptero con matrícula PR-DJJ era pilotado únicamente por Charles Marsillac y permaneció bajo seguimiento de radar hasta el momento del impacto. En cambio, la otra aeronave, de matrícula PP-MAC, había despegado desde el aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis sin ser detectada por los radares del Control del Espacio Aéreo.

En este último helicóptero viajaban el piloto Alexandre Souza y los pasajeros Lucas Frota, Gaspar Prim Díaz, Oliver Tree y Lucas Vignale. Según el medio brasileño G1, el recorrido incluía las rutas conocidas como Praia y Grota, que convergen en un punto denominado Tachas. Allí, las dos aeronaves terminaron chocando cerca de la línea hidroeléctrica de Grota en las inmediaciones de Recreio.

El documento también detalla que el helicóptero en el que viajaba únicamente el piloto volaba a una altitud de 244 metros y a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora cuando ocurrió el impacto.

La investigación en curso

Los investigadores descartaron que las condiciones meteorológicas hayan influido en el accidente. El informe señaló que el clima era favorable para realizar traslados bajo reglas de vuelo visual, por lo cual no se detectaron factores ambientales que pudieran haber contribuido al choque.

Otro dato importante es que ninguno de los dos helicópteros contaba con registradores de datos de vuelo ni con grabadoras de voz de cabina, conocidas como "cajas negras", ya que esos dispositivos no son obligatorios para los modelos involucrados. Los peritos lograron recuperar un equipo GPS de una de las aeronaves, que permitió reconstruir parte del trayecto previo al choque.

El Cenipa remarcó que el documento difundido corresponde a un informe preliminar y que no establece las causas definitivas del accidente ni asigna responsabilidades. La investigación continúa y será el informe final el que sentencie qué fue lo que pasó en Río de Janeiro.