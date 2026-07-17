Apple desbanca a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

Logotipo de Apple en una tienda Apple en París.

Por Niket Nishant y ​Shashwat Chauhan

17 jul (Reuters) - Apple superó el viernes a Nvidia para convertirse en la empresa más valiosa ‌del mundo, reordenando ‌de nuevo la clasificación de los gigantes tecnológicos a medida que los inversores reevalúan las perspectivas de la inteligencia artificial.

La última valoración de Apple se situaba en 4,88 billones de dólares, con sus acciones manteniéndose estables, mientras que Nvidia cotizaba en torno ​a los 4,86 ⁠billones de dólares, tras un descenso del 3,5%.

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Este ‌cambio en la jerarquía pone de manifiesto ⁠que los inversores están ampliando ⁠su enfoque más allá de los beneficiarios más evidentes del auge de la IA, como Nvidia, que había ⁠ocupado el primer puesto durante casi un año. ​Apple recupera la primera posición ‌por primera vez desde abril ‌del año pasado.

"Se consideraba que Apple iba a ⁠la zaga en la carrera de la IA porque no invertía en el desarrollo de modelos, pero ahora la percepción ha cambiado", afirmó Toni Meadows, ​responsable de ‌inversiones de BRI Wealth Management.

"Apple está menos expuesta a la intensidad de las inversiones en capital y mejor posicionada para monetizar la IA a través de servicios, la fidelización ⁠del ecosistema y las actualizaciones de hardware. La revisión al alza de la valoración refleja la confianza en la sostenibilidad de los beneficios, más que en el potencial alcista especulativo de la IA", agregó.

Para una empresa que a menudo se consideraba rezagada en la carrera por ‌la IA, este hito refleja los esfuerzos de Apple por afianzarse entre los principales actores del sector, y podría influir en cómo se perciban los últimos meses del presidente ejecutivo, Tim Cook, al frente de ‌la empresa.

Cook se prepara para ceder su cargo al veterano del hardware John Ternus en septiembre.

El mes pasado, la ‌empresa lanzó una ⁠largamente aplazada revisión de Siri, apostando a que el asistente mejorado ayudará a ​reducir la distancia con sus rivales de las "Big Tech" y los emprendimientos de nueva generación en la crucial carrera por la IA.

(Editado en español por Carlos Serrano)