Desde las 14 de este domingo, más de 80 líneas de colectivos dejaron de prestar servicio

Desde las 14 de este domingo, más de 80 líneas de colectivos dejaron de prestar servicio por la final del Mundial 2026, donde la Selección Argentina se enfrentará a la de España a las 16 horas en el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Las líneas de colectivos frenaron su actividad antes del inicio del partido por "posible descontrol en los festejos, y en caso de ganar, no saldrán hasta mañana lunes", informó el sitio Parodebondis.

De todas maneras, hay servicio reducido en muy pocas líneas. Estas son las de las Empresa Bernardino Rivadavia (63 y 113) y Metropol (CABA - 65 y 151), que prestarán un servicio con muy pocas unidades. Aún no confirmaron si cortarán el servicio pospartido.

Las líneas que cortaron servicio

Al mediodía dejaron de funcionar las líneas de las empresas DUVI (86, 193), Grupo MOQSA (159, 219, 300, 372, 584, 603, 619), Empresa Línea 216 (166, 236, 269, 395, 441, 443B, 504 Merlo, 634 Morón), Grupo ERSA (19, 140, 184 - sólo zona norte de momento), COVEMASA (239, 278, 281, 293, 323, 585, 586), línea 354.

Varias de las líneas mencionadas no funcionarán hasta mañana lunes; además, hay que aguardar al resultado del partido para definir bajo qué esquema funcionarán, dado que el arribo de la Selección Argentina está previsto hacia el mediodía en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

¿Funcionan los trenes hoy 19 de julio?

A diferencia de los colectivos, Trenes Argentinos confirmó que todas las líneas circularán con el cronograma habitual correspondiente a los domingos.

Esto significa que los servicios del ferrocarril mantendrán sus frecuencias normales para un día no laborable, sin modificaciones especiales anunciadas hasta el momento.

¿Qué pasa con los subtes?

La red de subte de Buenos Aires también confirmó que operará con su horario habitual de domingos, por lo que las distintas líneas prestarán servicio con las frecuencias previstas para ese día.

Así, tanto el subte como los trenes aparecen como las principales alternativas de transporte para quienes deban desplazarse por el AMBA luego de las 15, cuando dejen de circular los colectivos.