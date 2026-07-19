Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 19 de julio

El Pozo Vacante

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de esta noche, te contamos un dato que a muchos les genera expectativa: el Pozo Vacante. El premio mayor (los 15 aciertos) suele salir con frecuencia, pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo no se entrega: queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Esa acumulación provoca pozos hiper millonarios que rompen récords y convierten cada sorteo sin ganador en una promesa de fortunas aún más grandes. Hoy, en esta previa, el silencio sobre el pozo vacante es la clave para entender por qué el boleto que tenés en la mano podría valer mucho más de lo que imaginás. ¡Crucemos los dedos!