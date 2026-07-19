Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 19 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 8 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. ¡No pierdas de vista esa sección de tu boleta!
Hace 23 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo 19 de julio, te contamos una curiosidad que puede cambiar tu forma de jugar: el premio mayor de los 15 aciertos se da con frecuencia, pero si esta semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Esto genera pozos hiper millonarios que rompen récords. ¡Atentos a la acumulación!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de esta noche, te contamos un dato que a muchos les genera expectativa: el Pozo Vacante. El premio mayor (los 15 aciertos) suele salir con frecuencia, pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo no se entrega: queda vacante y se acumula para el domingo siguiente. Esa acumulación provoca pozos hiper millonarios que rompen récords y convierten cada sorteo sin ganador en una promesa de fortunas aún más grandes. Hoy, en esta previa, el silencio sobre el pozo vacante es la clave para entender por qué el boleto que tenés en la mano podría valer mucho más de lo que imaginás. ¡Crucemos los dedos!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que el bolillero comience a girar y salgan los quince números ganadores del Telekino de hoy, te contamos un secreto: esos números no caen del cielo, sino que salen de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25. Así de simple. El juego es poceado, lo que significa que el premio depende directamente de cuántos cartones se vendieron esta semana. ¡Cuantos más jugadores, más grande el pozo! Así que, mientras aguardamos con ansiedad, recordá que la suerte está en esas 15 bolillas que van a salir de las 25. ¿Será tu cartón el afortunado?
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos una curiosidad que todo apostador debería conocer: el pozo vacante. El premio mayor de 15 aciertos suele salir con frecuencia, pero si en un sorteo no hay ganadores, ¡el pozo queda vacante y se acumula para el próximo domingo! Esto genera pozos hiper millonarios que rompen récords y elevan la emoción al máximo. Así que, si hoy no hay ganador, prepárate para un premio aún mayor la semana que viene. ¡Seguí atento a "El Destape"!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el premio mayor del Telekino, esos 15 aciertos tan soñados, sale con más frecuencia de lo que muchos creen. Pero si una semana no hay ningún apostador que se lleve el pozo, ¡ese premio queda vacante! Automáticamente se acumula para el sorteo del domingo siguiente, lo que genera pozos hiper millonarios que rompen récords. Así que, si hoy no hay ganador, el próximo Telekino podría ser históricamente explosivo. Mientras tanto, cruzamos los dedos para que haya suerte en esta jornada.