Vacaciones de invierno: el Plan Nutrir continúa garantizando los alimentos a 18.500 familias

Pese al receso de invierno, el Plan Provincial Alimentario Nutrir mantiene su política pública financiada íntegramente con recursos provinciales con el fin de sostener el abastecimiento y la distribución de las bolsas de alimentos con el fin de asistir a 18.500 familias.

De cara a la cuarta entrega del bolsón, los siete centros de distribución permanecen operativos, aseguró la coordinadora del programa, Anahí Santander, y explicó que la tercera semana de entregas concluyó este viernes, mientras que la cuarta comenzará el próximo lunes. Posteriormente, se realizará una semana destinada a reorganizar los centros antes de retomar el cronograma de agosto.

Santander destacó que el objetivo del programa es brindar acompañamiento alimentario a las familias que más lo necesitan, mediante bolsones compuestos en un 80% por productos frescos y un 20% por alimentos secos.

Producción local y asistencia alimentaria

Gran parte de los alimentos frescos provienen de la producción de las familias paipperas, por lo que la composición de los bolsones depende de la estacionalidad de las cosechas. Entre los productos secos se incluyen leche, pollo, arroz y otros alimentos que se alternan en cada entrega.

La funcionaria remarcó que el Plan Nutrir es solventado completamente por el Gobierno de Formosa, que financia la compra de productos, el traslado desde los lugares de producción y toda la logística de distribución.

En ese esquema trabajan más de 150 personas, que participan del retiro de los alimentos, su organización en el Parque Industrial, la redistribución hacia los centros de entrega y el armado de los bolsones.

"Es muchísimo el trabajo que se realiza para que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible", sostuvo Santander al destacar el despliegue logístico que permite garantizar la continuidad del programa durante todo el año.

La provincia brinda alimentos a las personas con celiaquía

El Gobierno de la provincia dio inicio a una nueva entrega bimestral de módulos alimentarios sin gluten para personas con celiaquía, coordinada por el Ministerio de la Comunidad mediante un cronograma de distribución por barrios y horarios específicos de 8 a 12:30. Para optimizar este proceso, en mayo se implementó un esquema de asistencia zonificado que acerca los puntos de retiro a distintas comunidades, sumado a la incorporación de una tarjeta personal e intransferible que agiliza la identificación de cada beneficiario.

Esta política pública busca aliviar de forma concreta el bolsillo de las familias frente al alto costo de los alimentos aptos para celíacos. Según destacó Laura Viera, directora de Atención a la Comunidad, la iniciativa reafirma la presencia del Estado provincial y su compromiso con la equidad, el bienestar social y el derecho a una alimentación segura, saludable e inclusiva para quienes más lo necesitan.