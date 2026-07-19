Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 19 de Julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 15 minutos
¡Atención, soñadores! El Quini 6 de esta noche paga un pozo millonario… pero la AFIP también quiere su tajada
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 pone en juego un pozo millonario que puede cambiar tu vida. Pero antes de empezar a calcular gastos, pará la moto: si ganás, el fisco también se anota un número. Por la Ley de Impuestos, la AFIP retiene casi el 30% del premio, así que de bolsillo te quedás con aproximadamente el 70%. Igual, no te bajonees: con esa platita seguís siendo millonario. ¿Qué cargás vos para esta noche? Dejanos tu pálpito en los comentarios y vivamos juntos la emoción del sorteo.
Hace 30 minutos
🎯 ¡Hoy toca! El Siempre Sale no falla: alguien se lleva la platita sí o sí
Amantes del Quini 6, llegó el día. Esta noche, desde las 21:15, el sorteo de la modalidad Siempre Sale promete emociones y, lo mejor de todo, ganador asegurado. ¿Cómo funciona? Simple: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí! Por eso le decimos Siempre Sale. Así que afilá la birome, revisá tu boleta y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Cuáles son tus números de la suerte hoy?