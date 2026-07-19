El emotivo abrazo de Scaloni con De la Fuente tras la final de la Selección Argentina vs. España

El emotivo abrazo de Lionel Scaloni con Luis de la Fuente, luego de la final de la Selección Argentina ante España por el Mundial 2026. Foto: @dsportsradio..

La Selección Argentina cayó en la final del Mundial 2026 frente a España por 1 a 0. A pesar del dolor por la derrota, en un gesto de grandeza Lionel Scaloni fue a felicitar a Luis de la Fuente, entrenador del conjunto europeo con quien mantiene una amistad desde antes que ambos fueran seleccionadores.

Segundos después del pitazo final del árbitro Slavko Vinčić en el estadio MetLife de New Jersey, Estados Unidos, Scaloni fue a saludarr a De la Fuente por la consagración en la Copa del Mundo y ambos se abrazon en pleno campo de juego, después de que el DT de la "Furia" festejara la victoria con su cuerpo técnico.

Cabe recordar que el español fue profesor del oriundo de Pujato cuando este realizó el curso de entrenador en España y luego, con el correr de los años, fortalecieron su relación de amigos. Incluso, antes del partido definitorio del Mundial, ambos reconocieron que era un partido especial debido a que se enfrentaban.

Así fue la roja de Enzo Fernández en la Selección Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

En un partido sufrido y muy disputado en New Jersey, Enzo Fernández se fue expulsado sobre el final del partido por una infracción en mitad de cancha y el equipo de Lionel Scaloni debió rearmarse en el centro del campo, luego de haber sufrido la tenencia de la pelota del conjunto español.

Cuando se jugaba el último minuto de los cuatro adicionados por el árbitro, Enzo fue a disputar una pelota dividida. Sin embargo, Pau Cubarsí llegó primero y, luego de puntear primero la pelota, el exjugador de River Plate se lo llevó puesto, el juez le mostró la segunda amarilla y la siguiente roja.

Por qué Messi no jugará otro Mundial con la Selección Argentina

El astro rosarino inició el torneo de este año con un hat-trick contra Argelia en Kasas y, después del partido, le preguntaron si había chances de un último baile en 2030. "No, no, eso sí que no", descartó con una sonrisa. Por lo que este mundial es el último para ídolo del fútbol.

Tras la consagración en Qatar muchos pensaron que Messi dejaría coglados los botines con la Selección, pero sorprendió al continuar un más. "Como dije y repetí varias veces, gracias a Dios me hace hacer estas cosas y una vez más puedo disfrutar de estar adentro de una cancha, que es lo que me apasiona y me gusta desde chiquito. Fue y es mi vida", expresó.

Además de sumarse a la lista de jugadores con más mundiales disputados, acaba de romper un récord Guiness con su anotación durante el partido contra Egipto y se convirtió en el único jugador en haber anotado un gol en nueve partidos de una Copa del Mundo. También logró los siguientes récords: