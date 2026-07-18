Alonso dio a España como ganadora del Mundial.

Luego de la contundente victoria sobre Francia por 2-0 el pasado martes, la Selección de España se puso a un paso de conseguir su segunda estrella en la Copa del Mundo, aunque todavía restaba esperar para conocer a su rival. El miércoles, con la heroica remontada sobre Inglaterra en Atlanta por 2-1, la Selección Argentina obtuvo el pase a la final para buscar el bicampeonato y cuarto título en la historia de la “Albiceleste”.

A pesar de que el conjunto nacional demostró estar a la altura al superar a los dirigidos por Thomas Tuchel con una contundencia admirable, lo cierto es que desde España no paran de sentirse ya campeones del Mundial 2026. Tal es así que la confianza llegó al paddock de la Fórmula 1, donde Fernando Alonso se mostró optimista con respecto a las posibilidades de “La Roja” de consagrarse el domingo en Nueva Jersey.

Y es que en una reciente entrevista con Sky Sports en la previa al Gran Premio de Bélgica, el piloto español subestimó completamente a los vigentes campeones del mundo al mostrarse contento con no tener que enfrentar a los ingleses. “¿Inglaterra o Argentina? Creo que Inglaterra era mejor equipo; les tenía más miedo en una final. En España estamos contentos de que haya pasado Argentina; sentimos que es un rival más fácil”, afirmó Alonso.

La noticia se hizo viral en las redes sociales, donde varios fanáticos argentinos comenzaron a atacar al bicampeón del mundo e incluso le recordaron sus fracasos en la máxima categoría frente a rivales como Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. Por otra parte, otros aprovecharon para felicitar a los españoles por anticipado ante la eventual conquista de la Copa del Mundo, en un intento por mufar a los europeos por sus pronósticos.

Cabe mencionar que Alonso no fue el único que se ha mostrado confiado con levantar la segunda el próximo domingo, ya que incluso hubo otras estrellas del deporte español que ya se adelantaron a los hechos. Uno de ellos ha sido Iker Casillas, quien en sus redes sociales subió una foto de la camiseta española con el proceso de bordado de la segunda estrella, mientras que en Argentina se mantienen calmas las aguas con el característico “elijo creer” y “anulo mufa” que tan bien funcionó en Qatar 2022.

Argentina usará la camiseta titular contra España.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026