Emoción en el folklore argentino por la carta de La Sole a la Selección: "Hacen folklore"

Soledad Pastorutti se pronunció en sus redes por la final de Argentina-España.

La expectativa por la gran definición del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue sumando voces de los máximos referentes de la cultura popular. A pocas horas del partido final, Soledad Pastorutti conmovió a sus seguidores al dedicarle una profunda y sentida carta abierta al plantel de la Selección Argentina.

En su mensaje, la cantante santafesina dejó de lado el plano estrictamente deportivo para centrarse en los valores humanos del equipo de Lionel Scaloni y trazar un paralelismo único con la identidad nacional. "Este es un mensaje para ustedes, querida Selección. 10 minutos. 10 minutos faltaban para que terminara el partido contra Inglaterra y quedáramos afuera del Mundial. Pero otra vez, como siempre, volvieron a hacerlo. Nunca bajaron los brazos. Nunca. Siguieron hasta el final. Hasta la última pelota. Hasta la última esperanza. Nunca se rindieron", comenzó.

Para la intérprete de Arequito la perseverancia y el compromiso de este grupo de jugadores constituyen una enseñanza que trasciende la obtención de cualquier trofeo. "Esa, créanme que esa es la verdadera victoria. La verdadera gloria. Les enseñaron a millones de chicos de todo el mundo a no bajar los brazos. A pelear hasta el final. A seguir creyendo. A no rendirse. ¿Qué mejor regalo que ese, Selección?", reflexionó La Sole con admiración.

El fútbol como el folklore de los argentinos

Uno de los puntos más inspiradores del texto de la Sole fue la vinculación directa que hizo entre el fenómeno que genera la Scaloneta y las raíces culturales de nuestro suelo. Desde su mirada como una de las grandes referentes de la música tradicional, la cantante le otorgó una nueva dimensión al impacto colectivo de la Albiceleste: "Ustedes, sin saberlo, hacen folklore. Porque el folklore no es solo una canción. Es identidad. Es colectividad. Es lo que trasciende en el tiempo. Cada partido une a un país entero. Y va a quedar en la historia como quedan las coplas, las zambas y las chacareras".

Soledad en vivo.

Para cerrar su mensaje, Pastorutti despidió a los jugadores con palabras de aliento y un profundo agradecimiento en nombre de todo el pueblo argentino: "Por eso hoy, un país entero les dice de corazón, gracias campeones. Salgan a jugar. Salgan a disfrutar. Y salgan a buscarla una vez más. Salgan a demostrarle al mundo de qué están hechos. Vamos, Selección. Vamos, Argentina".