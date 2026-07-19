Rusia bombardea Kiev con una de las mayores oleadas de misiles balísticos de la guerra

Una columna de humo se eleva sobre Kiev mientras un automóvil circula por una autopista tras los ataques con misiles rusos contra la capital de Ucrania.

Rusia bombardeó durante la noche la capital de Ucrania, Kiev, con una de las mayores oleadas de misiles balísticos de ‌toda la guerra, lo que ‌provocó la muerte de al menos una persona y dejó heridas a otras 16, según declaró el domingo el presidente Volodímir Zelenski.

Una serie de potentes explosiones retumbaron en la ciudad a oscuras en un ataque en el que se lanzaron 41 misiles de diversos tipos y que devastó edificios en varios barrios.

Entre las estructuras dañadas se encontraban edificios ​residenciales, almacenes, un supermercado ⁠y una residencia de estudiantes, según indicó el alcalde de ‌Kiev, Vitali Klitschko, quien añadió que tres personas se encontraban ⁠en estado grave.

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En una zona del ⁠oeste de Kiev, los servicios de emergencia rebuscaban entre los escombros aún humeantes y apagaban el fuego en los apartamentos bombardeados.

Un residente que se ⁠identificó como Vlad contó a Reuters que se encontraba dentro de ​su piso cuando una explosión arrancó la puerta ‌de su balcón, que le golpeó ‌en la cabeza. "Mi abuela vive conmigo y no puede caminar. ¿Cómo iba ⁠a huir y dejarla atrás?", señaló.

Más cerca del centro de la ciudad, los ataques destruyeron un paso subterráneo para peatones cerca de una estación de metro que suele ser blanco de ataques, dejando un ​montón de ‌escombros.

En la región nororiental de Járkov, fronteriza con Rusia, tres personas murieron y 16 resultaron heridas en un ataque contra un barrio a las afueras de la capital, según informó el gobernador regional.

Las fuerzas rusas también atacaron un centro de ⁠rehabilitación en la región vecina de Sumy, según declaró el ministro de Relaciones Exteriores en funciones, Andrii Sybiha.

Las fuerzas rusas han intensificado los ataques con misiles balísticos contra Kiev y otras ciudades en las últimas semanas, mientras Ucrania se enfrenta a una grave escasez de sistemas de defensa aérea de diseño estadounidense.

El ejército de Kiev afirmó haber derribado 18 misiles en el ataque ‌del domingo, que tenía como objetivo principal la capital ucraniana. Añadió que también fueron derribados 108 de los 125 drones.

La semana pasada, Zelenski afirmó un acuerdo político con Estados Unidos sobre las licencias para fabricar misiles interceptores Patriot. Añadió que esperaba que la producción pudiera comenzar a finales ‌de año.

Sin embargo, los crecientes ataques rusos en el quinto año de la guerra a gran escala de Moscú están ejerciendo una presión cada vez mayor ‌sobre los socios ⁠extranjeros de Kiev para que aceleren el suministro de sistemas de defensa antibalística.

"La protección contra los misiles balísticos es ​nuestra prioridad constante y máxima en estos momentos", declaró Zelenski el domingo en la red social X. "Se necesitan misiles interceptores todos los días".

(Reporte adicional de Andrii Perun y Yuliia Dysa; editado en español por Carlos Serrano)