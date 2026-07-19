Franco Colapinto en vivo: largó 11° en el GP de Bélgica 2026 con Alpine

El resumen de la carrera de Franco Colapinto en Bélgica 2026.

Franco Colapinto largó 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, después de una clasificación positiva a bordo del Alpine. El piloto argentino de 23 años se presenta en el histórico autódromo de Spa Francorchamps, unas horas antes de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. El ex Williams tuvo una clasificación positiva, ya que culminó 13° pero partirá dos puestos más adelante por las sanciones a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull).

El otro corredor de la escudería francesa, el galo Pierre Gasly, saldrá desde la décima colocación de la parrilla. La pole position fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull) será su escolta. En tanto, la segunda fila la compartirán el británico George Russell (Mercedes) y el monesgasco Charles Leclerc (Ferrari).

Es una posición de salida expectante para Colapinto, quien ya culminó cinco veces en el top diez y sumó puntos en las nueve fechas que van del vigente certamen. Ahora, intentará conseguirlo nuevamente en un circuito que ya conoce bien como el de Spa Francorchamps en Europa.

Colapinto se presentó en Bélgica el mismo día de la final de Argentina vs. España en el Mundial 2026.

El resumen de la carrera de Colapinto en el Gran Premio de Bélgica 2026

El bonaerense largó muy bien, como casi siempre, y pasó de 11° a 8° luego de un toque y algunos despistes delante suyo hasta que llegó el primer Safety Car (Auto de Seguridad) de entrada. Con el transcurrir de los giros, el ritmo del Alpine era bueno aunque lo superaron Norris y Gasly. En la vuelta 16 de las 44 totales, Colapinto entró por primera vez a los boxes y la parada no fue buena, ya que cuando salió de nuevo a la pista quedó a dos segundos de su compañero francés.

Luego, el andar del monoplaza rosa fue bastante positivo, lo que le posibilitó al pilarense ir en busca de los puntos.

Así se largó el Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1

Fila 1: Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Fila 2: George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).

Fila 3: Lewis Hamilton (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren).

Fila 4: Arvid Lindblad (Racing Bulls) y Gabriel Bortoleto (Audi).

Fila 5: Liam Lawson (Racing Bulls) y Pierre Gasly (Alpine).

Fila 6: Franco Colapinto (Alpine) y Nico Hülkenberg (Haas).

Fila 7: Lando Norris (McLaren) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

Fila 8: Oliver Bearman (Ferrari) y Alex Albon (Williams).

Fila 9: Esteban Ocon (Alpine) y Valtteri Bottas (Audi).

Fila 10: Sergio Pérez (Red Bull) y Lance Stroll (Aston Martin).

Fila 11: Isack Hadjar (Racing Bulls) y Fernando Alonso (Aston Martin)

¿Cómo ver a Colapinto en el GP de Bélgica? Hora, TV en vivo y streaming

La carrera será el domingo 19 de julio a las 10 horas de Argentina, con la transmisión en vivo en la televisión del canal Fox Sports. En tanto, el streaming online irá por Disney+, DGO, Flow y Telecentro Play.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 26 de julio a las 10 horas de Argentina, con el GP de Hungría en el histórico autódromo de Hungaroring.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?