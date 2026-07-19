Quién es Unai Simón, arquero de España en el Mundial 2026 y la altura que tiene

Unai Simón, arquero de España.

La Selección de España encontró en Unai Simón una garantía bajo los tres palos durante el Mundial 2026. El arquero volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas de mayor confianza para el entrenador Luis de la Fuente, gracias a su seguridad, capacidad para iniciar el juego desde el fondo y personalidad para responder en los momentos de mayor exigencia. Su rendimiento fue determinante para que el conjunto español avanzara en el torneo con una de las defensas más sólidas de la competencia.

Más allá de sus atajadas, el guardameta sobresalió por un estilo de juego que transformó el papel tradicional del arquero. Su precisión con los pies y su lectura táctica le permitieron actuar como un líbero, colaborando en la salida limpia del balón y ofreciendo una alternativa constante para la construcción ofensiva desde la última línea. Esa característica lo convirtió en una pieza fundamental dentro del sistema de juego español.

Quién es Unai Simón y su altura

Unai Simón Mendibil nació el 11 de junio de 1997 en Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco. Actualmente defiende el arco del Athletic Club de Bilbao, institución en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional tras formarse en las divisiones inferiores del club. Con una estatura de 1,90 metros, reúne condiciones ideales para el puesto: potencia física, reflejos, dominio del juego aéreo y una destacada habilidad para jugar con los pies.

La carrera de Unai Simón

Su debut con el primer equipo del Athletic llegó en 2018 y, desde entonces, se consolidó como titular indiscutido. Con el conjunto vasco disputó competencias nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los arqueros más regulares de la liga española. Sus actuaciones también le abrieron las puertas de la selección española, con la que debutó en 2020 y rápidamente se ganó la confianza del cuerpo técnico para asumir la titularidad.

El arquero es una pieza clave en España.

Durante el Mundial 2026 volvió a ser uno de los jugadores más destacados de España. Además de protagonizar intervenciones decisivas, alcanzó un histórico récord de imbatibilidad en Copas del Mundo, superando marcas que habían permanecido vigentes durante décadas. Sin embargo, el propio arquero prefirió destacar el trabajo colectivo del equipo y aseguró que ese logro era consecuencia del compromiso defensivo de todos sus compañeros.

La record de Unai Simón en el Mundial 2026

En esta última Copa del Mundo, el arquero acumuló una racha de imbatibilidad que superó los 517 minutos que Walter Zenga había dejado como marca en Italia 90, un registro que se mantenía intacto desde 1990. Esa cadena de partidos sin goles en contra se fue tejiendo entre el cierre de Qatar 2022 y los compromisos de España en este Mundial, incluyendo el ajustado empate ante Marruecos y una goleada por 3-0 frente a Austria.