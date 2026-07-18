México investiga brote de ciclosporiasis en EEUU relacionado con una granja local

Un pedido de Taco Bell y unas bebidas se ven en el interior del primer local exclusivamente digital de Estados Unidos, situado en Times Square, en la ciudad de Nueva York.

Los Ministerios de Salud y Agricultura de México han anunciado que están investigando un gran ‌brote de una enfermedad de ‌origen alimentario en Estados Unidos relacionado con la lechuga iceberg cultivada en México y vendida en Taco Bell.

La Cofepris, el organismo regulador sanitario de México, y el Senasica, el organismo regulador de la agricultura y la seguridad alimentaria del país, afirmaron en un comunicado el viernes que cuentan con un grupo ​de trabajo técnico ⁠interinstitucional que investiga el asunto y está adoptando medidas preventivas.

El ‌grupo ha llevado a cabo inspecciones y análisis ⁠de trazabilidad que "se realizan bajo un ⁠carácter estrictamente preventivo (...) para mitigar cualquier riesgo sanitario", señalaron las agencias.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ⁠Estados Unidos han informado de unas 100 hospitalizaciones de ​personas que han contraído ciclosporiasis, una infección parasitaria ‌que puede provocar diarrea grave ‌y otros síntomas gastrointestinales, tras consumir lechuga troceada en restaurantes ⁠de Taco Bell en Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental.

El viernes, Taylor Farms, un proveedor de lechuga con sede en California y el distribuidor alimentario Sysco —el mayor de Estados ​Unidos—, anunciaron ‌que están retirando la lechuga iceberg procedente del centro de México, basándose en la información facilitada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Una fuente del sector, que pidió permanecer en el anonimato al ⁠no estar autorizada para hablar con los medios de comunicación, declaró a Reuters que la lechuga se producía en bolsas de 5 libras (2,3 kg) en las instalaciones de Taylor Farms en Guanajuato, en el centro de México. La fuente también señaló que Sysco distribuye ampliamente dichas bolsas a hospitales, estadios de béisbol y cadenas de ‌comida rápida.

Los Ministerios de Salud y Agricultura de México advirtieron en su comunicado que "la investigación se mantiene en curso, por lo que es importante precisar que la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por ‌sí misma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano".

Las instalaciones de cultivo y procesamiento de Taylor Farms en México fueron el origen ‌de otro ⁠brote importante de ciclosporiasis en Estados Unidos. Según los CDC, un brote ocurrido en 2013 afectó a ​más de 600 personas en 25 estados y se rastreó hasta una mezcla de ensaladas procedente de Taylor Farms de México, en Guanajuato.

(Reportaje de Emily Green; editado en español por Deisy Buitrago)