Cuál fue la patada de un ex Boca a Nico Paz que podría dejarlo fuera del Mundial 2026

La patada que podría dejar a Nico Paz fuera del Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Nicolás Paz podría quedarse afuera del Mundial 2026 a último momento con la Selección Argentina, como consecuencia de la patada involuntaria que le propinó un compatriota. Es que Nicolás Valentini, un defensor que se fue mal de Boca Juniors, se le cayó encima en plena disputa en un partido entre Hellas Verona y Como de Italia por la Serie A. El mismo se llevó a cabo el 10 de mayo pasado, es decir hace ya tres semanas.

De acuerdo con la información del cronista Martín Arévalo en ESPN, el mediapunta de 21 años nacido en España sufrió una fisura ósea en el borde de la rodilla izquierda. Cuando patea la pelota en los entrenamientos, le duele mucho esa zona y no lo deja moverse con tranquilidad. Por lo tanto, está seriamente en duda su participación en la Copa del Mundo y el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni seguirá atentamente su evolución en las prácticas que se avecinan en el predio de Kansas City, Estados Unidos.

Emiliano Buendía, el apuntado por la Selección Argentina si Nico Paz es baja

El extremo marplatense de 29 años, que tuvo una gran temporada en Aston Villa de Inglaterra y ganó la Europa League, sería el convocado si el hombre de Como se queda afuera. De hecho, según DSports, desde el staff nacional ya se comunicaron con el atacante para pedirle que no se vaya de vacaciones, "por las dudas" que tenga que reemplazar al oriundo de Tenerife.

El préstamo en Bayer Leverkusen de Alemania la campaña pasada le hizo muy bien a Buendía en su carrera profesional, luego de haberse recuperado durante ocho meses de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en agosto del 2023. La temporada en Aston Villa fue brillante: en 53 partidos oficiales, aportó 11 goles y 9 asistencias, además de consagrarse campeón de la Europa League. Sin ir más lejos, en la reciente final (3-0 a Friburgo de Alemania) brindó un tanto y una asistencia.

Ovacionado por los hinchas, que incluso llevaron banderas de Argentina a la celebración y hasta le dedicaron una canción, el marplatense fue llevado en andas por su compañero y coterráneo Emiliano "Dibu" Martínez en la vuelta olímpica. Aunque fue citado reiteradas veces por Scaloni y hasta sumó algunos minutos, nunca tuvo un gran protagonismo con la camiseta nacional.

La lesión que Valentini le provocó a Nico Paz y podría dejarlo sin Mundial.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Scaloni de cambiar la lista de 26 jugadores?

Scaloni tiene tiempo de cambiar la lista final de 26 futbolistas hasta 24 horas antes del primer partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, es decir hasta el lunes 15 de junio a las 22. Los nuevos deberán salir de la prelista de 55 presentada anteriormente.