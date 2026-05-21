La lista de 55 convocados de la Selección Argentina por Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Cada vez falta menos para la disputa del Mundial 2026 y es por ello que en mayo ya se exigió a las selecciones presentar una lista preliminar de nombres para la próxima Copa del Mundo. Uno de esos países fue Argentina, que presentó 55 jugadores para la competencia, aunque esa cantidad de nombres será reducida finalmente a 26, que sería el plantel definitivo y cuya nómina se debe presentar a más tardar el sábado 30 de mayo, por reglamento de FIFA.
La Copa del Mundo comienza el próximo jueves 11 de junio y tendrá por segunda vez en la historia como primer cruce el partido entre México y Sudáfrica. Duelo que en 2010 se disputó en el país africano y esta vez se dará a la inversa, en el Estadio Azteca. En total, serán 104 los partidos que se disputen, con 12 grupos en juego y tres países que ofician de sedes (la mencionada México, Canadá y Estados Unidos).
Estos son los 55 convocados por Lionel Scaloni
Arqueros
- Emiliano Martínez — Aston Villa
- Gerónimo Rulli — Olympique de Marsella
- Juan Musso — Atlético de Madrid
- Walter Benítez — Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses — Racing Club
- Santiago Beltrán — River Plate
Defensores
- Agustín Giay — Palmeiras
- Gonzalo Montiel — River Plate
- Nahuel Molina — Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo — Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister — Union Saint-Gilloise
- Lucas Martínez Quarta — River Plate
- Marcos Senesi — Bournemouth
- Lisandro Martínez — Manchester United
- Nicolás Otamendi — SL Benfica
- Germán Pezzella — River Plate
- Leonardo Balerdi — Olympique de Marsella
- Cristian Romero — Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo — Boca Juniors
- Zaid Romero — Getafe CF
- Facundo Medina — Olympique de Marsella
- Marcos Acuña — River Plate
- Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas — Racing Club
Mediocampistas
- Máximo Perrone — Calcio Como 1907
- Leandro Paredes — Boca Juniors
- Guido Rodríguez — Valencia CF
- Aníbal Moreno — River Plate
- Milton Delgado — Boca Juniors
- Alan Varela — FC Porto
- Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul — Inter de Miami
- Exequiel Palacios — Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández — Chelsea
- Alexis Mac Allister — Liverpool
- Giovani Lo Celso — Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez — Nottingham Forest
- Emiliano Buendía — Aston Villa
- Valentín Barco — Racing Club de Estrasburgo
- Lionel Messi — Inter de Miami
- Nicolás Paz — Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono — Real Madrid
- Thiago Almada — Atlético de Madrid
- Tomás Aranda — Boca Juniors
- Nicolás González — Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho — Chelsea
- Giuliano Simeone — Atlético de Madrid
- Matías Soulé — AS Roma
- Claudio Echeverri — Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni — SL Benfica
Delanteros
- Santiago Castro — Bologna FC
- Lautaro Martínez — Internazionale de Milán
- José Manuel López — Palmeiras
- Julián Álvarez — Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino — Parma Calcio
Todos los partidos de la Selección Argentina en fase de grupos
- Fecha 1: Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22:00 (hora argentina) — Kansas City Stadium
- Fecha 2: Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14:00 (hora argentina) — Dallas Stadium
- Fecha 3: Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23:00 (hora argentina) — Dallas Stadium