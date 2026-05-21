La lista de 55 convocados de la Selección Argentina por Lionel Scaloni para el Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni.

Cada vez falta menos para la disputa del Mundial 2026 y es por ello que en mayo ya se exigió a las selecciones presentar una lista preliminar de nombres para la próxima Copa del Mundo. Uno de esos países fue Argentina, que presentó 55 jugadores para la competencia, aunque esa cantidad de nombres será reducida finalmente a 26, que sería el plantel definitivo y cuya nómina se debe presentar a más tardar el sábado 30 de mayo, por reglamento de FIFA.

La Copa del Mundo comienza el próximo jueves 11 de junio y tendrá por segunda vez en la historia como primer cruce el partido entre México y Sudáfrica. Duelo que en 2010 se disputó en el país africano y esta vez se dará a la inversa, en el Estadio Azteca. En total, serán 104 los partidos que se disputen, con 12 grupos en juego y tres países que ofician de sedes (la mencionada México, Canadá y Estados Unidos).

Estos son los 55 convocados por Lionel Scaloni

Arqueros

Emiliano Martínez — Aston Villa

Gerónimo Rulli — Olympique de Marsella

Juan Musso — Atlético de Madrid

Walter Benítez — Crystal Palace FC

Facundo Cambeses — Racing Club

Santiago Beltrán — River Plate

Defensores

Agustín Giay — Palmeiras

Gonzalo Montiel — River Plate

Nahuel Molina — Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo — Hamburgo SV

Kevin Mac Allister — Union Saint-Gilloise

Lucas Martínez Quarta — River Plate

Marcos Senesi — Bournemouth

Lisandro Martínez — Manchester United

Nicolás Otamendi — SL Benfica

Germán Pezzella — River Plate

Leonardo Balerdi — Olympique de Marsella

Cristian Romero — Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo — Boca Juniors

Zaid Romero — Getafe CF

Facundo Medina — Olympique de Marsella

Marcos Acuña — River Plate

Nicolás Tagliafico — Olympique de Lyon

Gabriel Rojas — Racing Club

Mediocampistas

Máximo Perrone — Calcio Como 1907

Leandro Paredes — Boca Juniors

Guido Rodríguez — Valencia CF

Aníbal Moreno — River Plate

Milton Delgado — Boca Juniors

Alan Varela — FC Porto

Ezequiel Fernández — Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul — Inter de Miami

Exequiel Palacios — Bayer Leverkusen

Enzo Fernández — Chelsea

Alexis Mac Allister — Liverpool

Giovani Lo Celso — Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez — Nottingham Forest

Emiliano Buendía — Aston Villa

Valentín Barco — Racing Club de Estrasburgo

Lionel Messi — Inter de Miami

Nicolás Paz — Calcio Como 1907

Franco Mastantuono — Real Madrid

Thiago Almada — Atlético de Madrid

Tomás Aranda — Boca Juniors

Nicolás González — Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho — Chelsea

Giuliano Simeone — Atlético de Madrid

Matías Soulé — AS Roma

Claudio Echeverri — Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni — SL Benfica

Delanteros

Santiago Castro — Bologna FC

Lautaro Martínez — Internazionale de Milán

José Manuel López — Palmeiras

Julián Álvarez — Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino — Parma Calcio

Todos los partidos de la Selección Argentina en fase de grupos

Scaloni y Messi, banderas de la Selección.