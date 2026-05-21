Construcción: los costos subieron 3,7% en mayo, por encima de la inflación

El costo de la construcción volvió a mostrar una aceleración durante abril. De acuerdo con el último informe de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el indicador que mide la evolución de los costos para levantar un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 3,7% respecto del mes anterior y acumuló una suba del 9,1% en lo que va del año.

Los datos surgen del Indicador Camarco, una herramienta que releva mensualmente la variación de los costos asociados a la construcción de un edificio torre en la Ciudad de Buenos Aires y que es utilizada como referencia por empresas, desarrolladores, inversores y otros actores del sector.

Según el relevamiento, el indicador general del costo de la construcción alcanzó los 20.493,2 puntos durante abril, con una variación mensual del 3,7%. De esta manera, el acumulado anual llegó al 9,1% y reflejó la persistencia de las presiones sobre la actividad. La evolución de este índice es seguida de cerca por las empresas constructoras y desarrolladoras, ya que permite anticipar el impacto de los aumentos en los presupuestos de obras privadas y proyectos inmobiliarios.

Uno de los datos más destacados del informe es que la mano de obra registró una suba superior a la del promedio general y a la de los materiales. El indicador del costo de la mano de obra alcanzó los 17.009,6 puntos, con un incremento mensual del 5% y una variación acumulada del 13,2% en lo que va del año.

Por su parte, el indicador del costo de materiales se ubicó en 22.870 puntos durante mayo. La serie mostró una variación mensual del 3% y un incremento acumulado del 7,2% en los primeros meses del año, por debajo de la evolución registrada por la mano de obra. Este indicador permite seguir la dinámica de los insumos utilizados en las obras, desde cemento y acero hasta otros materiales esenciales para la actividad constructiva.

Qué mide el Indicador Camarco

La Cámara Argentina de la Construcción elabora el Indicador Camarco con el objetivo de ofrecer una referencia mensual sobre la evolución de los costos del sector.

La herramienta está compuesta por tres series principales: