El documental de Netflix que cuenta lo que nadie mostró en la película de Michael Jackson

Netflix reveló el trailer y fecha de estreno del documental sobre el juicio contra Michael Jackson por pederastía.

El estreno en cines de Michael, biopic del cantante Michael Jackson protagonizada por su sobrino y dirigido por Antoine Fuqua, reabrió la polémica sobre las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida del "Rey del Pop". Y como parte del renovado interés por esa controversia, Netflix lanzó el trailer y fecha de estreno de Michael Jackson: The Verdict, una serie documental que analiza el juicio al que se enfrentó el artista en 2005.

Michael Jackson: The Verdict es una docuserie de tres episodios que llega a el 3 de junio y se centra en el juicio que enfrentó Jackson en 2005, cuando fue acusado de abusar sexualmente de un menor en su rancho de Neverland. "El hombre más famoso del mundo acusado del crimen más atroz del mundo", afirma una de las voces que aparecen en el tráiler de la serie.

El proceso judicial se centró en las acusaciones de abuso sexual a un menor en el rancho de Neverland, en California, uno de los episodios más mediáticos y polémicos en la trayectoria del cantante. Michael Jackson fue declarado no culpable de los diez cargos, un veredicto que, según señala Netflix, la docuserie abordará a través de los integrantes del jurado, que explicarán cómo llegaron a aquella decisión,

La cronologia de las acusaciones a Jackson, que falleció en 2009, se remonta a 1993, año en que el padre de Jordan Chandler acusó al artista de abusar sexualmente de su hijo. Años después, el artista afrontó en 2005 los diez cargos relacionados con el caso que abordará The Verdict. Más tarde, en 2019, el documental Leaving Neverland recogió las acusaciones de otros dos hombres que aseguraron haber sido víctimas del cantante cuando eran niños.

"Cualquiera que esté interesado en la historia de Michael Jackson debería sentir que este documental le ofrece una ventana a lo que fue un acontecimiento cerrado y una oportunidad para sentirse más cerca de lo que ocurrió", explicaron los realizadores del documental después de que el biopic dirigido por Fuqua, que lleva recaudados más de 713 millones de dólares en todo el mundo, no abordase las acusaciones de abusos sexuales a menores que marcaron la vida dl "Rey del Pop".

Las escenas eliminadas de Michael y el final que se verá en el cine

Según información de Variety, Michael debía comenzar con uno de los episodios más oscuros de la vida del cantante. En una escena del guion original, Michael Jackson se mira al espejo, capturando su mirada afligida mientras las luces de los autos de policía parpadean a su espalda. Dicha escena está situada en 1993: una década después de que Thriller saliera al mundo, el Rey del Pop era acusado de abuso de menores. Esta escena fue eliminada de la película por decisión de la familia del cantante.

También, se borró una escena con investigadores llegando a Neverland para buscar pruebas que incriminaran a Jackson, en lo que iba a ser el tercer acto del filme (dedicado a explorar el escándalo por las acusaciones de abuso sexual a menores).