Iba borracho, chocó y le descubrieron figuritas del Mundial 2026 de contrabando

Un insólito episodio se vivió este miércoles en la Ruta Nacional N°7 luego de que un conductor alcoholizado evitara un control policial, chocará y fuera descubiertos con álbumes y figuritas del Mundial 2026. El hecho sucedió a la altura de Punta de Vacas, en la provincia de Mendoza.

Efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional realizaban un operativo de control vial. Fue en ese momento cuando un ciudadano de nacionalidad peruana -cuya identidad no trascendió- a bordo de un Ford Focus, proveniente de Chile con luces apagadas, intentó evadir el control.

Esta decisión se debió a que manejaba en estado de ebriedad y contrabandeaba álbumes y figuritas del Mundial 2026. Los gendarmes le habían indicado que se detuviera, pero aceleró y embistió el dispositivo policial y siguió su marcha.

El choque y la detención

En consecuencia, se realizó un seguimiento controlado que finalizó unos kilómetros más adelante, luego de que el auto perdiera el control y volcara. El hombre quedó atrapado en el interior del vehículo y debió ser asistido en el lugar por los efectivos, quienes constataron su estado de ebriedad.

Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 que superarían los $17 millones. Se dio intervención a la Justicia, además secuestraron tanto el vehículo como los productos, que se encuentran a disposición de la Aduana.

En el procedimiento intervino la Fiscalía Federal de Mendoza , la cual pidió la verificación del domicilio del conductor, antecedentes penales y una alerta migratoria. Finalmente, el ciudadanos fue trasladados a la Comisaría N° 23 d de Mendoza, donde permanecerá detenidos hasta que avance la investigación.

¿Cómo conseguir gratis el álbum del Mundial 2026?

Este fin de semana habrá un nuevo punto para conseguir el álbum del Mundial 2026 de manera gratuita. Será en el shopping del Alto Palermo, ubicado en avenida Santa Fe 3253, Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con el cronograma oficial de Panini, las actividades en el barrio palermitano se desarrollarán este viernes y sábado (22 y 23 de mayo) entre las 14 y 20 horas. Para esta edición, el lema “todos se llevan premio” remite a que cada persona tendrá la oportunidad de girar la rueda de la fortuna para llevarse sobres o el álbum, que también se espera que esté expuesto en su versión tapa dura como sucedió en las fechas anteriores.

Por fuera de lo que suceda con el stock, en especial considerando que las unidades se agotaron rápidamente en Unicenter, lo cierto es que el evento también es un importante punto de encuentro para los coleccionistas. De hecho, muchos fanáticos aprovechan esta gira para cambiar figuritas o incluso vender algunas de las más buscadas, como el caso de Lionel Messi o de otros jugadores de la Selección Argentina, además de las especiales, como la famosa 00 de Panini.