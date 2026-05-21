Rodolfo Barili y Cristina Pérez no se acercaron el uno al otro durante el último Martín Fierro.

Lo que durante mucho tiempo fue una de las duplas más fuertes de la televisión argentina hoy parece formar parte del pasado. La relación entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez atraviesa uno de sus momentos más distantes, y sus últimas apariciones públicas no hicieron más que reforzar esa sensación.

Barili y Cristina Pérez se evitaron en los Martín Fierro

Todo quedó en evidencia durante la última ceremonia de los Premios Martín Fierro, donde ambos coincidieron pero evitaron cualquier tipo de acercamiento. No hubo saludo, foto compartida ni complicidad: una imagen inesperada para quienes estuvieron al frente del noticiero durante más de diez años.

La situación no pasó inadvertida y fue Marina Calabró quien se encargó de verbalizar lo que muchos venían comentando. En su espacio en Lape Club Social, reveló información que dejó al descubierto el clima tenso entre ambos.

¿Qué pasó entre Rodolfo Barili y Cristina Pérez?

Rodolfo Barili y Cristina Pérez durante muchos años supieron configurar una de las duplas más icónicas de los noticieros argentinos.

“No solamente no compartieron mesa sino que se evitaban, ni se miraban”, aseguró, describiendo una relación completamente fría entre los periodistas. Una escena que contrastó con la conexión que supieron transmitir durante años frente a cámara. Sin embargo, el comentario más fuerte llegó después, cuando explicó cuál sería la razón detrás del distanciamiento. “Barili no quiere quedar pegado a la posición política de Cristina”, lanzó, haciendo referencia directa al vínculo de la periodista con Luis Petri.

De acuerdo con esta versión, el conductor buscaría separar su perfil profesional de cualquier interpretación política. Una postura distinta a la que adoptó Cristina Pérez, quien se mostró públicamente cercana al gobierno de Javier Milei. Además, Marina Calabró aportó otro dato que suma tensión a la historia. Según contó, la relación de Barili con Lara Piro también habría tenido incidencia en este alejamiento.

“Me dicen que nunca terminó de digerir a Cristina”, reveló, dejando entrever que los conflictos no serían únicamente profesionales, sino también personales. Hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a confirmar ni a negar estas versiones. Sin embargo, las imágenes de la ceremonia y los testimonios que trascendieron muestran un escenario difícil de pasar por alto.

De esta manera, una de las duplas más emblemáticas de la televisión argentina parece haber quedado atravesada por la distancia. Y en un medio donde muchas veces los silencios dicen más que las declaraciones, todo indica que algo cambió definitivamente.